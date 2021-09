Proiezione documentario "il sangue della terra"

Menzione speciale Amnesty International Italia al Sicilia Ambiente Film Festival 2020, “La sangre de la tierra” (Il sangue della terra) è un emozionante documentario sulla lotta degli indigeni di Messico, Honduras e Guatemala per difendere l’acqua e il territorio circostante dai megaprogetti di imprese che devastano terre ancestrali. A causa della loro opposizione alla distruzione ambientale in nome del profitto, vengono minacciati, incarcerati e nel peggiore dei casi uccisi.

Il documentario ci consegna le loro voci, che raccontano la visione cosmogonica in cui la terra è madre e l’acqua è il suo sangue, mentre la vita e gli esseri umani sono in armonia con la natura. Temi attuali e che riguardano il mondo intero; allo stesso tempo vicini e lontani (per la nostra cultura europea ormai sganciata dalla terra) più di quanto si immagini.

Prodotto da due Ong: Peace Brigades International e Entrepueblos (impegnate nella “difesa dei difensori” dei diritti ambientali, per impedire che le loro voci vengano fatte tacere), presenteranno la serata alcuni membri di PBI Italia Onlus.



La serata sarà ad ingresso libero.



Per la consumazione al bar è richiesto il tesseramento Arci che può essere effettuato la sera stessa dell'evento.



Nel rispetto delle normative vigenti dal 6 agosto l'ingresso agli eventi sarà riservato ai possessori di green pass.

