Proiezione docufilm "il vecchio e la bambina"

Domenica 14 agosto alle ore 18 a Valli del Pasubio, presso il teatro S. Sebastiano, verrà proiettato il docufilm “Il vecchio e la bambina”, diretto da Sebastiano Rizzo, con Totò Onnis, Maria Grazia Cucinotta e Giada Fortini.



Prodotto da Corrado Azzollini per Draka Production, con la partnership di HGV Italia, Il vecchio e la bambina è stato girato nella splendida cornice del territorio veneto, di cui mette in luce lo splendore e le peculiarità. La prima parte del docufilm è dedicata al vicentino: dall’Altopiano di Asiago Sette Comuni a Valli del Pasubio con il Sacrario Militare e il ponte sospeso, da villa Godi Malinverni a Lugo sino a Marostica con i figuranti della celeberrima partita a scacchi, un suggestivo spaccato di alcune delle eccellenze della provincia, che alimenterà nello spettatore il desiderio di visitare e scoprire di persona i luoghi raccontati.

Il vecchio e la bambina è il viaggio solitario di un uomo che diviene l’esperienza di meravigliosa scoperta di un nonno e sua nipote. Immerso nell’intima evocazione di Ernest Hemingway, di cui ripercorre i luoghi visitati e vissuti dalla Grande Guerra in poi, il vecchio conduce la bambina, in sella alle loro biciclette, nella memoria storica della terra veneta, rievocando un passato di arte e cultura senza tempo. Le montagne, i laghi, i fiumi, i paesaggi campestri e quelli lagunari incanteranno lo spettatore; la cultura, l’architettura e la storia che è stata scritta in quei luoghi ne cattureranno la curiosità. Il nostro protagonista guiderà lo spettatore in un suggestivo viaggio di meravigliosa scoperta e conoscenza, sulle note di musiche originali evocative.





L’Iniziativa è supportata dall'Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto e da Fondazione Veneto Film Commission, e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.