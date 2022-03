Vicenza Jazz: omaggio dei più grandi musicisti a Mingus, cent'anni di emozioni

Oltre 100 concerti per i 100 anni di Charles Mingus: la ventiseiesima edizione del festival New Conversations – Vicenza Jazz affronterà con la sua celebre ricchezza di appuntamenti l’anniversario di una delle figure più rilevanti della storia della musica afroamericana e, in ogni caso, di tutta la musica del secolo scorso.

Il festival ritorna nella sua tradizionale collocazione, dall’11 al 22 maggio, con un programma artistico esuberante per produzioni originali, omaggi mingusiani e grandi nomi: da Bill Frisell a John Scofield e Joe Lovano, Avishai Cohen, Richard Bona assieme ad Alfredo Rodriguez, David Murray, John Surman, il ritorno dei Doctor 3, Enrico Rava con Fred Hersch e l’inedita partecipazione di Maria Pia De Vito.

E un l’inedita ripresa estiva del festival: dal 14 al 17 luglio con appuntamenti di alto rilievo all’aperto: il Cross Currents Trio (con Dave Holland, Zakir Hussain e Chris Potter), Kurt Elling, Vijay Iyer e una serata scientifico-musicale con Mario Tozzi ed Enzo Favata che lega la cultura musicale con quella della difesa dell’ambiente.

A sostegno dei concerti di prima serata ci sarà, come di consuetudine, un ricco contorno di altre proposte live: un programma che riempirà la città di Vicenza di jazz sounds dal pieno giorno a notte fonda.

CALENDARIO CONCERTI

mercoledì 11 maggio

ore 21.00 | Auditorium Fonato di Thiene

Semifinale Olimpico Jazz Contest

FURIO DI CASTRI QUINTET “FURIOUS MINGUS”

Furio Di Castri, contrabbasso

Achille Succi, sax contralto e clarinetto basso

Giovanni Falzone, tromba

Fabio Giachino, tastiere e pianoforte

Mattia Barbieri, batteria



giovedì 12 maggio

ore 21.00 | Teatro Comunale di Vicenza - Sala del Ridotto

Finale Olimpico Jazz Contest

FURIO DI CASTRI “SOLO MINGUS”

Furio Di Castri, contrabbasso



giovedì 12 maggio

ore 24.00 | Cimitero Maggiore

ADA MONTELLANICO “SONGS FROM THE HEART”

Ada Montellanico, voce

Filippo Vignato, trombone

Enrico Zanisi, pianoforte

Jacopo Ferrazza, contrabbasso

Produzione originale del Festival

venerdì 13 maggio

ore 21.00 | Teatro Comunale di Vicenza - Sala del Ridotto

RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ TRIO

Richard Bona, contrabbasso

Alfredo Rodriguez, pianoforte

Ludwig Alfonso, batteria

sabato 14 maggio

ore 21.00 | Teatro Olimpico

YANIV TAUBENHOUSE pianoforte

JOE LOVANO TRIO TAPESTRY

Joe Lovano, sax tenore

Marilyn Crispell, pianoforte

Carmen Castaldi, batteria

domenica 15 maggio

ore 21.00 | Teatro Olimpico

BILL FRISELL TRIO

Bill Frisell, chitarra elettrica

Tony Scherr, contrabbasso

Kenny Wollesen, batteria

lunedì 16 maggio

ore 21.00 | Teatro Comunale - Sala Maggiore

AVISHAI COHEN TRIO

Avishai Cohen, contrabbasso, voce

Elchin Shirinov, pianoforte

Roni Kaspi, batteria

martedì 17 maggio

ore 21.00 | Teatro Comunale di Vicenza – Sala del Ridotto

DAVID MURRAY QUINTET “THE FABLE OF MINGUS”

Produzione originale del Festival

mercoledì 18 maggio

ore 21.00 | Teatro Olimpico

GIULIANI-DAMIANI-DE ROSSI EARTH TRIO

Rosario Giuliani, sax contralto

Paolo Damiani, contrabbasso, violoncello

Zeno De Rossi, batteria

Produzione originale del Festival

JOHN SURMAN-VIGLEIK STORAAS DUO

John Surman, sax baritono

Vigleik Storaas, pianoforte

giovedì 19 maggio

ore 21.00 | Teatro Olimpico

TIGRAN HAMASYAN TRIO

Tigran Hamasyan, pianoforte

Matt Brewer, contrabbasso

Justin Brown, batteria

DOCTOR 3

Danilo Rea, pianoforte

Enzo Pietropaoli, contrabbasso

Fabrizio Sferra, batteria

venerdì 20 maggio

ore 21.00 | Teatro Olimpico

MARIA PIA DE VITO - ENRICO RAVA - FRED HERSCH

Maria Pia De Vito, voce

Enrico Rava, tromba

Fred Hersch, pianoforte

Produzione originale del Festival

sabato 21 maggio

ore 21.00 | Teatro Olimpico

JOHN SCOFIELD TRIO

John Scofield, chitarra

Vicente Archer, contrabbasso

Bill Stewart, batteria

CONCERTI A PALAZZO CHIERICATI

martedì 17 maggio, ore 18.00: SELFIE JUNGLE

mercoledì 18 maggio, ore 18.00: FABIO DE ANGELIS THIRD WAVE

giovedì 19 maggio, ore 18.00: MIRABASSI/BORDIGNON/DE ANGELIS TRIO

venerdì 20 maggio, ore 18.00: GIOVANNI FOCHESATO QUARTET

sabato 21 maggio, ore 18.00: RAME

LUGLIO

giovedì 14 luglio ore 21

MARIO TOZZI & ENZO FAVATA

“MEDITERRANEO, LE RADICI DI UN MITO”

Mario Tozzi, voce narrante

Enzo Favata, sax soprano, live electronics



venerdì 15 luglio ore 21

CROSS CURRENTS TRIO

featuring DAVE HOLLAND, ZAKIR HUSSAIN, CHRIS POTTER

Dave Holland, contrabbasso

Zakir Hussain, table, percussioni

Chris Potter, sax tenore

sabato 16 luglio ore 21

KURT ELLING / CHARLIE HUNTER SUPERBLUE

Kurt Elling, voce

Charlie Hunter, chitarra

DJ Harrison, tastiere

Corey Fonville, batteria



domenica 17 luglio ore 21

VIJAY IYER TRIO

featuring LINDA MAY HAN OH and TYSHAWN SOREY

Vijay Iyer, pianoforte

Linda May Han Oh, contrabbasso

Tyshawn Sorey, batteria

BIGLIETTI

Yaniv Taubenhouse | Joe Lovano Trio Tapestry [14/05]; Bill Frisell Trio [15/05]; Avishai Cohen Trio [16/05]; Giuliani – Damiani – De Rossi Earth Trio | John Surman – Viglieik Storaas Duo [18/05]; Tigran Hamasyan Trio | Doctor 3 [19/05]; Maria Pia De Vito – Enrico Rava – Fred Hersch [20/05]; John Scofield Trio [21/05]

Intero: € 25,00 + d.p. | Over 65 e Under 30: € 20,00 + d.p.

Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio [13/05], David Murray Quintet “The Fable of Mingus” [17/05]

Intero: € 20,00 + d.p. | Over 65 e Under 30: € 15,00 + d.p.

Semifinale Olimpico Jazz Contest: Furio Di Castri Quintet “Furious Mingus” [11/05]; Finale Olimpico Jazz Contest: Furio Di Castri “Solo Mingus” [12/05]; Ada Montellanico “Songs from the heart” [12/05]

Unico: € 8,00

Selfie Jungle [17/05]; Fabio De Angelis Third Wave [18/05]; Mirabassi – Bordignon – De Angelis Trio [19/05]; Giovanni Fochesato Quartet [20/05]; Rame [21/05]

Unico: € 3,00

Prevendite attive dal 24 marzo.

Biglietteria del Teatro Comunale

tel. 0444 324442 – biglietteria@tcvi.it

online: www.tcvi.it

Nel vortice di Mingus

Le prime due serate della kermesse jazzistica vicentina saranno caratterizzate dalla fase conclusiva dell’Olimpico Jazz Contest, di sui si svolgeranno le semifinali (l’11 maggio in trasferta all’Auditorium Fonato di Thiene) e le finali (il 12 maggio al Teatro Comunale di Vicenza). Il programma comprende anche i primi live dedicati a Mingus. L’11 il contrabbassista Furio Di Castri rispolvererà il suo storico progetto “Furious Mingus”, eseguendolo con un nuovo quintetto: attenzione alla numerologia mingusiana e agli accostamenti in altorilievo tra composizione e improvvisazione. Il 12, Di Castri affronterà la musica di Mingus da una ben diversa prospettiva: un solo di contrabbasso.

È una produzione originale il quintetto del sassofonista David Murray (il 17 al Teatro Comunale): il percorso stilistico seguito da questo storico sassofonista nella sua lunga carriera, partito dal free per approdare a un jazz più ‘ecumenico’ che ingloba il mainstream, la world music, la fusion, tenendo saldi i legami con l’Africa, è quanto mai ideale per calarsi nell’universo musicale di Charles Mingus, pieno di riferimenti tanto a Duke Ellington e Ben Webster quanto ad Archie Shepp e Albert Ayler.

Mancavano dai palcoscenici da un po’ di tempo e un loro ritorno in scena era quanto mai atteso: parliamo dei Doctor 3 (ovvero Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra), una delle più famose band del jazz italiano degli ultimi venticinque anni. Anche loro aderiranno al tema portante di Vicenza Jazz 2022, inserendo in scaletta musiche di Mingus, un terreno per loro inconsueto (il 19 al Teatro Olimpico, abbinati al trio ‘world’ di Tigran Hamasyan, per una serata speciale dedicata alla formazione del piano trio.

Jazz globale

Con l’ampia esplorazione dell’universo mingusiano, il festival vicentino fa un affondo nel cuore della musica jazz di matrice afroamericana. Ma nel cartellone troveranno poi spazio emblematici rappresentanti di altre correnti del jazz statunitense e internazionale.

Bill Frisell è uno dei più ammirati guitar heroes dagli anni Ottanta a oggi. Il trio con cui suonerà all’Olimpico (il 15) è una delle formazioni che gli lascia più libertà d’azione per le sue scorribande musicali, con i loro contrasti espressivi a tinte forti: musica metropolitana a braccetto con sonorità rurali, postmodernismo e primitivismo, un effetto ping pong tra sperimentazione e tradizione.

Prima di lui, il giorno precedente, sempre all’Olimpico, si esibisce il suo vecchio amico e compagno di tante battaglie musicali, il sassofonista Joe Lovano, in trio con due musiciste particolarmente personali: la pianista Marilyn Crispell e la batterista Carmen Castaldi.

Il 21 all’Olimpico i riflettori saranno ancora puntati su una chitarra di livello assoluto, quella di John Scofield, jazzista tra i più influenti degli ultimi quattro decenni, ferratissimo solista post-bop da sempre sensibile alle seduzioni della fusion, il funky, il soul jazz, da quando suonava alla corte di Miles Davis. E il suo trio è appunto un versatile strumento per muoversi liberamente in territori stilistici aperti.

Il jazz statunitense negli ultimi anni è particolarmente ricettivo nei confronti degli stimoli provenienti dal Mediterraneo e il Vicino Oriente. Portabandiera di questo afflusso di nuove idee e forme sonore è il bassista israeliano Avishai Cohen. Con il suo trio (lo si ascolterà il 16 nella Sala Maggiore del Comunale) Cohen lascia emergere con la massima chiarezza gli elementi mediorientali e gli influssi della musica ebraica, intrecciandoli saldamente alla matrice jazzistica afroamericana.

Sulla stessa scia è assai rilevante anche il lavoro del pianista armeno Tigran Hamasyan, nella cui musica convivono elementi folklorici del suo paese, ingredienti jazzistici e, sporadicamente, rock. Il progetto in trio che presenterà all’Olimpico (il 19, in abbinamento ai Doctor 3) è la sua prima prova completamente dedicata al repertorio degli standard. E ancora su questa strada è il giovane pianista statunitense ma di origini israeliane Yaniv Taubenhouse, che il festival di Vicenza si incarica di far scoprire al pubblico italiano. Ci saranno poi esotismi dal nord e il sud del mondo. Due prestigiatori del ritmo che assieme ridefiniscono i limiti della propulsione sonora: sono il bassista camerunense Richard Bona e il pianista cubano Alfredo Rodriguez (13 maggio, in trio, al Teatro Comunale). John Surman è l’altra faccia del sassofono nordico, quella che meglio si contrappone all’egemonia sonora patinata di Jan Garbarek: lo troveremo in duo con il pianista norvegese Vigleik Storaas (il 18 all’Olimpico, in serata con l’Earth Trio).

Made in Vicenza Jazz

Audace e propositivo: Vicenza Jazz 2022 ha in cartellone ben cinque produzioni originali. Oltre alle due dedicate a Mingus, ci sarà “Songs from the Heart”, un inedito quartetto creato da Ada Montellanico, voce di riferimento nel panorama jazzistico italiano (sarà protagonista dell’ormai celebre appuntamento di mezzanotte al Cimitero Maggiore, il 12 maggio).

Ancora note inedite il 18 (all’Olimpico, nella stessa serata di John Surman) con l’Earth Trio, ovvero il bassista Paolo Damiani, il sassofonista Rosario Giuliani e il batterista Zeno De Rossi: personalità assai diverse che trovano una perfetta quadratura ispirandosi alle vicende musicali dello storico trio Air.

L’incontro tra il trombettista Enrico Rava e il pianista Fred Hersch riunisce due storie musicali straordinarie: il loro duo, sbocciato nel 2021, è stato sin da subito una delle principali attrazioni festivaliere. In maniera del tutto speciale per Vicenza Jazz il duetto si amplia grazie alla presenza vocale di Maria Pia De Vito (il 20 all’Olimpico).

Ma, come sempre accade a Vicenza Jazz, i concerti non si limiteranno ai teatri ma invaderanno la città, soprattutto nei locali (a partire dal Jazz Café Trivellato Bar Borsa) ma anche nei palazzi antichi, le chiese, i musei, i cinema, le librerie e, specialmente nel primo weekend, lungo le vie e le piazze del centro storico con più di una coinvolgente street band. Fra le varie iniziative si segnala la rassegna “Proxima”, curata in collaborazione con l’associazione Bacàn, dedicata ai giovani musicisti del territorio, da poco emergenti con proprie produzioni discografiche. “Proxima” si terrà a Palazzo Chiericati, nei pomeriggi (ore 18) da martedì 17 a sabato 21.

Vicenza Jazz a Parco Querini

Grande novità di questa edizione è un’appendice di lusso che, per l’importanza degli artisti invitati, costituisce un vero e proprio festival nel festival: quattro serate estive al Parco Querini, dal 14 al 17 luglio, che costituiranno il primo capitolo di un’estate vicentina che si annuncia spettacolare e sicuramente diversa dal suo solito.

Lo spettacolo del 14 luglio porterà il jazz fuori dai suoi schemi abituali: il sassofonista Enzo Favata creerà una colonna sonora elettro-acustica a sostegno delle parole di Mario Tozzi, scienziato, divulgatore e anche celebrità televisiva. Tra scienza e mitologia, Tozzi darà vita alla pièce “Mediterraneo, le radici di un mito”.

Il 15 sul palco all’aperto salirà il Cross Currents Trio, con la sua combinazione di tre leggende dei rispettivi strumenti: Dave Holland è uno dei più importanti bassisti della storia del jazz, Zakir Hussain è il virtuoso indiano delle tabla che più di ogni altro si è confrontato con il jazz statunitense, Chris Potter è uno dei più apprezzati ‘stilisti’ del sax. Con loro la musica non può che scorrere incontenibile e a stile libero.

Il 16 si ascolterà la più carismatica voce jazz maschile degli ultimi venti anni: Kurt Elling. Nel suo nuovo progetto “SuperBlue”, un quartetto con la partecipazione del chitarrista Charlie Hunter, il senso del groove assurge a una nuova dimensione grazie alle basi ritmiche ideate da un team di campioni dell’hip hop.

Il 17, Vicenza Jazz 2022 saluterà il suo pubblico con Vijay Iyer, uno dei solisti che stanno definendo più chiaramente i contorni del pianoforte jazz contemporaneo. Il suo trio con il batterista Tyshawn Sorey e la contrabbassista Linda May Han Oh è stato da poco immortalato su un disco dell’ECM che è un trionfo di interplay e fertile inventiva.

Dopo di che, Comune e Trivellato, con il Teatro Comunale, promettono di rifarsi vivi nell’ultima parte dell’anno per chiudere in bellezza un anno straordinario.

