Natale ad Arzignano: mercatini, spettacoli, luci

Entra già nel vivo il Natale InArzignano. Dopo l'accensione delle suggestive luci natalizie per le vie del centro venerdì 26 Novembre e l'avvio del "Natale a Tezze" con l'accensione dell’albero, mercatino natalizio e spettacolo di fuoco domenica 28 novembre, è pronta a partire una lunga serie di appuntamenti fino al 9 gennaio 2022.

Il calendario è stato arricchito rispetto alle edizioni precedenti ed è stato pensato per incontrare le aspettative di tutta la cittadinanza, dai più grandi ai più piccoli. Dai Mercatini al pattinaggio, dai concerti ai negozi del centro, dai laboratori per bambini fino alla grandissima novità del Natale ByNight, che mette in campo la musica e la bellezza dei nostri negozi.

PROGRAMMA

VENERDì 3 DICEMBRE

Biblioteca di Arzignano, ore 20.45

Presentazione dell’opera postuma di Egidio Motterle Ormai non ci resta che l’arcobaleno! In collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Arzignano Con la partecipazione del prof. Pierpaolo Frigotto e Tono De Marzi della compagnia teatrale La Filigrana. Prenotazione al n. 0444 673833 o mail a biblioteca@comune.arzignano.vi.it

SABATO 4 DICEMBRE PIAZZE DEL CENTRO

ore 15.30 Inaugurazione e apertura pista di pattinaggio con l’esibizione degli atleti dell’Artistico Ghiaccio di Asiago

ore 17.00 Spettacolo laser

ore 18.00 Accensione dell’albero di NatalePer tutto il pomeriggio Animazione per bambini con i personaggi delle fiabe.

La pista sarà aperta nei seguenti giorni e orari:dal 4 dicembre al 24 dicembre, dal 27 dicembre al 31 dicembre,dal 2 gennaio al 6 gennaioGiorni feriali: dalle ore 16.00 alle 18.30 Giorni festivi: dalle ore 16.00 alle 19.00

BIBLIOTECA CIVICA

Ore 10.30 - Rubina e la magia della neve con Michela Ottolini e Marta Boscaini

Lettura animata e laboratori per bambini dai 5 ai 7 anni

La storia magica e delicata racconta di due mondi contrapposti: il mondo della luce e ilmondo delle tenebre. Nel regno di Terraoscura il malvagio re Tenebrone si sente minacciato dalla regina Rubina che governa la bellissima Terrasplendente e fa scendere dal cielo quelle strane foglioline bianche chiamate: “neve”... La fiaba racconta, con una metafora adatta a piccoli spettatori, la vita interiore dei protagonisti della storia, in un viaggio che li porterà a scoprire e a dar voce a emozioni e sentimenti in maniera poetica e divertente. Michela Ottolini, attrice professionista e insegnante di teatro per bambini, ragazzi e adulti, è ideatrice e direttrice artistica della scuola di teatro Spaziomio, nata nel 2014.

Marta Boscaini è attrice professionista di spettacoli per bambini e ragazzi

Ingresso gratuito su prenotazione al n. 0444673833 o mail abiblioteca@comune.arzignano.vi.it

DOMENICA 5 DICEMBRE

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Mercatino degli hobbisti e mercatino solidale

Dalle ore 16.00 Brass Christmas Marching band e Animazione per bambini con LA SLITTA DEI DESIDERI E LA CARROZZA RISCIO’ DI BABBO NATALE

RESTENA

dalle ore 14.30 Animazione per bambini con Topolino, Minnie, Minion ed Elsa di Frozen Concerto di Natale e accensione dell’Albero di Natale

MERCOLEDì 8 DICEMBRE

Mercoledì 8 dicembre -ore 15.30 Esibizione degli atleti dell' Artistico Ghiaccio di Asiago dalle ore 16.00 in pista con gli atleti dell' Artistico Ghiaccio di Asiago

Apertura della Casetta di Babbo Natale

Musica itinerante con la “Brass Christmas marching band”

VENERDì 10 DICEMBRE

Ore 21.00 Chiesa di San Giovanni Battista - Villaggio Giardino Concerto “Gospel Voices Family” David Blank, voce Jennifer Vargas, voce Arya Delgado, Voce Debora Cesti Voce Yuri Argentino, sax Dario Dal Molin, pianoforte- organo Hammond

SABATO 11 DICEMBRE PIAZZE DEL CENTRO

Ore 16.00 “Il favoloso mondo di Natalina” spettacolo presso la Casetta di Babbo Natale

ore 16.30 “Atmosfere Natalizie” Concerto di ottoni con il Brass quintet Mousikè

ore 18.00 “Il favoloso mondo di Natalina” spettacolo presso la Casetta di Babbo Natale Biblioteca Civica

BIBLIOTECA CIVICA

ore 18.00 Incontro con l’autrice, digital strategist e studiosa di letteratura inglese Laura Bartoli e presentazione del libro: “Una vita in lettere: Charles Dickens e l’epoca Vittoriana”

Ingresso gratuito su prenotazione al n. 0444673833 o mail a biblioteca@comune.arzignano.vi.it

DOMENICA 12 DICEMBRE PIAZZE DEL CENTRO

dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Mercatino degli hobbisti e mercatino solidale

dalle ore 16.00 Christmas bubble show, spettacolo per bambini

VENERDì 17 DICEMBRE

Ore 21.00 Teatro Mattarello Concerto sinfonico di Natale ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO direttore Marcello Bufalini pianoforte Antonio Camponogara corno inglese Erika Rampin tromba Filippo Lombardi

Settore unico numerato: € 5 info Tel. 0444 476543 Ticket On line: www.vivaticket.it biglietteria@comune.arzignano.vi.it GREEN PASS OBBLIGATORIO

SABATO 18 DICEMBRE

Dalle ore 16.00

Piazze del Centro

Casetta di Babbo Natale Nella sua casetta in Piazza Marconi Babbo Natale con gli aiutanti Elfi incontra i bambini Casa Sant'Angela

Mercatino di Natale

dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Saranno presentati i lavori del laboratorio di sartoria sociale “Tra un punto e una chiacchiera” A cura delle donne di Casa Sant’Angela e del Gruppo dell’amicizia

Biblioteca Civica - La bottega teatrale di Pappamondo con Bruno Scorsone e Marina Ambroso

Un Natale da favola: letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni

Ore 10.00 primo turno di lettura

Ore 10.45 secondo turno di lettura

Ore 11.30 terzo turno di lettura

“In un nido di cicogna Babbo Natale sogna un albero illuminato un bimbo incantato un giorno più lieto un mondo più quieto. Sogna sotto le stelle tutte le cose più belle. Nel cuore del suo sogno, sai chi c'è? Un regalo tutto per sé. ..... E se sognare non è abbastanza .... Sappi che noi artisti non vi vogliamo tristi ma augurarvi noi dobbiamo un Natale da Favola sopra una Nuvola

Ingresso gratuito su prenotazione al n. 0444673833 o mail a biblioteca@comune.arzignano.vi.it

DOMENICA 19 DICEMBRE

Piazze del Centro

ore 15.30 Esibizione dell’Artistico Ghiaccio Asiago

dalle ore 16.00 In pista con gli atleti dell’Artistico Ghiaccio Asiago Nella sua casetta in Piazza Marconi Babbo Natale con gli aiutanti Elfi incontra i bambini

MERCOLEDì 22 DICEMBRE

ore 21.00 - Chiesa di San Giovanni Battista Villaggio giardino di Arzignano

Serata di canto, lettura e poesia a cura del Gruppo Alpini "Mario Pagani" nel ricordo di Mario Rigoni Stern nel centenario della nascita dello scrittore alpino. Presenta il Maestro Bepi De Marzi. Partecipano i cori Valle Fiorita diretto da Nicola Solda', Le voci del Sese diretto da Riccardo Baldisserotto e il San Giovanni Battista diretto da Giovanni Rigoni

DA GIOVEDì 23 DICEMBRE A DOMENICA 26 DICEMBRE

Piazza Campo Marzio DALLE ORE 17 ALLE 2.00

NATALE BY NIGHT

Mercatini di Natale dei locali di Arzignano con specialità culinarie e musica dal vivo.

AL MATTA e PASTICCERIA AL DUOMO Panettone, Cioccolata calda e Brioches

15•16 BIRROTECA E OLTRE Polpette e canederli

IL BARETTO Focaccia croccante a km0

44Polenteria

VALLEY E MACELLERIA XOMPERO Salame caldo e cotechino

MONEY Brezel farciti

CAFFÈ MARCONI Brezel, wurstel e sandwich

BISTRÒ DA ALE Panin onto con salsiccia

VENERDì 24 DICEMBRE

Piazze del Centro

dalle ore 15.30 - Nella sua casetta in Piazza Marconi Babbo Natale con gli aiutanti Elfi incontra i bambini

ore 17.00 Concerto con la Dama scenografica e Auguri del Sindaco Musica itinerante con la Brass Christmas marching band Mercoledì

5 GENNAIO

ore 21.00 CHIESA DI SAN BORTOLO Concerto dell’Epifania “ Le Campane”

Un racconto in quattro quarti dal racconto omonimo di Charles Dickens riduzione e adattamento di Edoardo Billato

lettura pubblica in forma di concerto per coro, soprano, pianoforte e voce recitante Direzione musicale Simone Olivieri Regia Edoardo Billato Pianoforte Alessandro Marini Soprano Anna Consolaro

ORGANIZZAZIONE PRO LOCO DI ARZIGNANO

Ingresso libero, obbligo green pass

DOMENICA 9 GENNAIO 2022

Sala teatro San Zeno ore 17.00

L’Associazione volontari insieme per lo Scalabrin presenta con “Teatro paesano” due atti unici

“Il pittore disperato” e “Tutta colpa dell’ascensore”

Due vicende umane, in una come sbarcare il lunario con astuzia ed arte la soluzione la si trova, nell'altra un piccolo inconveniente stravolge una serie di cose scombinando il tranquillo tran tran . quindi? Non rimane che aspettare la fine della commedia… Con Adriano Bauce, Claudio Consolaro, Giuliana Corradi, Tono De Marzi, Paolo Giuriato, Ivan Zordan, Alice Ingresso libero, obbligo green pass