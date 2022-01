Il programma del Teatro Politeama: Elio Germano, Marta Dalla Via, Patricia Zanco e nuove produzioni

Indirizzo non disponibile

Nuova stagione teatrale per il Ridotto del Teatro Politeama di Marostica che riapre con rinnovato ottimismo dopo l’annuncio del reperimento dei fondi da parte dell’Amministrazione per il suo completamento. Filo conduttore della rassegna, in programma dal 12 febbraio all’8 maggio 2022, il tema della “cura”, con otto spettacoli, che vedono due nuove produzioni e importanti ospiti.

Ecco il programma.

“Le parole non sanno quello che dicono” di e con Marta Dalla Via, direzione tecnica e musiche di Roberto Di Fresco, una produzione Fratelli Dalla Via – La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale (12 febbraio);

“Segnale d’allarme la mia battaglia” con Elio Germano, opera teatrale in Realta? Virtuale, scritta da Elio Germano e Chiara Lagani, regia Elio Germano, regia VR Omar Rashid (25-26 febbraio);

“Baciami” con Patricia Zanco, liberamente ispirato a Clarice Lispector, regia, scena e luci Mattiuzzi/Zanco (5 marzo);

“Tutti i miei cari” di Francesca Zanni con Crescenza Guarnieri, regia Francesco Zecca (8 marzo);

“Intimita?”, uno spettacolo di Amor Vacui, di Lorenzo Maragoni, Michele Ruol, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, e la regia di Lorenzo Maragoni (Menzione Speciale Della Giuria Al Premio Scenario 2017 ), 26 marzo;

“Gioco al massacro” dal film Carnage con Alessandra Niero, Luca Liviero, Sara Tamburello e Marco Barbiero, regia di Maurizio Panici, una produzione Teatris (2 aprile);

“Leopold - La giornata di un uomo qualunque“, adattamento teatrale e regia di Maurizio Panici, scenografia virtuale e luci di Davide Stocchero, paesaggi sonori di Studio Factory, una produzione Argot Produzioni (21-22-23 aprile);

“Zio Vanja” di A. Cechov, adattamento teatrale e regia Maurizio Panici e Produzione Teatris – Argot Produzioni (6-7-8 maggio).

La rassegna teatrale è promossa da ATS Teatro di Comunità (Associazione Teatris, Argot Produzioni, La Piccionaia Centro di Produzione) in collaborazione con la Città di Marostica.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, escluso “Segnale d’allarme la mia battaglia” di sabato 26 febbraio che inizia alle ore 10.30.

Biglietti: intero € 10, ridotto soci € 8

Informazioni: associazioneteatris@gmail.com

Prenotazione obbligatoria:

Cell. 327.5820846 (ore 9 - 13 / 15 – 19)

Per accedere agli spettacoli secondo la normativa vigente è richiesto il Green Pass Rafforzato.