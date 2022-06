Cinema sotto le stelle ai Chiostri di Santa Corona: il programma 2022

Indirizzo non disponibile

Più interessanti che mai, le serate nell’arena di Santa Corona che animeranno l’edizione 2022 di “Cinema sotto le stelle”, l’amatissima rassegna estiva organizzata dal Cinema Odeon.

Ecco il programma completo della prima parte di Cinema sotto le stelle, dal 24 giugno ai Chiostri di Santa Corona a Vicenza.

Tanti film in prima vsione, i migliori titoli della stagione in corso, gli appuntamenti speciali con i grandi classici restaurati (tra cui un imperdibile Ultimo Tango a Parigi nel 50° anniversario), l'omaggio speciale a Luigi Meneghello per il centenario dalla sua nascita e poi uno straordinario cine-concerto dal vivo sul capolavoro del cinema muto Nosferatu.

Non solo, i primi lunedì sono dedicati al meglio del cinema di #animazione in collaborazione con Illustri Festival.

CINEMA SOTTO LE STELLE – GIUGNO / LUGLIO

Ven 24 - LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson - Inaugurazione

Preceduto da MAESTRALE di Nico Bonomolo, cortometraggio vincitore David di Donatello (per gentile concessione di Tramp Ltd.

Sab 25 - ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE di David Yates

Dom 26 - ESTERNO NOTTE - Parte 1 di Marco Bellocchio

Lun 27 - FLEE di Jonas Poher Rasmussen – Stelle Illustri in collaborazione con Illustri

Mar 28 - L'ARMA DELL'INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT di John Madden

Mer 29 - LO CHIAMAVANO TRINITA' di E.B. Clucher – Cineteca sotto le stelle

Gio 30 - IL GIORNO PIU' BELLO di Andrea Zalone

Ven 1 – E’ STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

Sab 2 - TOP GUN – MAVERICK di Joseph Kosinski

Dom 3 - ESTERNO NOTTE Parte 2 di Marco Bellocchio

Lun 4 - LA CITTA' INCANTATA di Hayao Miyazaki - Stelle Illustri in collaborazione con Illustri

Mar 5 - COME PRIMA di Tommy Weber

Mer 6 - DOWNTON ABBEY 2 di Simon Curtis

Gio 7 - RITRATTI – LUIGI MENEGHELLO di Carlo Mazzacurati – Omaggio a Luigi Meneghello in occasione del centenario dalla nascita - con ospiti speciali

Ven 8 - PICCOLO CORPO di Laura Samani

Sab 9 - TROPPO CATTIVI di Pierre Perifel

Dom 10 – NOSTALGIA di Mario Martone

Lun 11 - LA FORTUNA DI NIKUKO di Ayumu Watanabe - Stelle Illustri in collaborazione con Illustri

Mar 12 - IL CAPO PERFETTO di Fernando León de Aranoa

Mer 13 – NOSFERATU di F.W. Murnau – Cine-Concerto con sonorizzazione dal vivo con Lösch-Plankensteiner Quartet – Film in versione restaurata in 4K in occasione dei 100 anni dalla realizzazione

Gio 14 - GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY di Lee Daniels*

Ven 15 - JAZZ NOIR – INDAGINE SULLA LEGGENDARIA MORTE DI CHET BAKER di Rolf van Eijk*

Sab 16 – BELFAST di Kenneth Branagh*

Dom 17 - HILL OF VISION di Roberto Faenza*

Lun 18 - PIAZZOLLA – LA RIVOLUZIONE DEL TANGO di Daniel Rosenfeld

Mar 19 – SPENCER di Pablo Larraín

Mer 20 - UN EROE di Asghar Farhadi

Gio 21 – STORIA DI MIA MOGLIE

Ven 22 - MARCEL! di Jasmine Trinca

Sab 23 - MISTERO A SAINT-TROPEZ di Nicolas Benamou

Dom 24 – ENNIO di Giuseppe Tornatore

Lun 25 - THE RESCUE di Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Mar 26 - THE NORTHMAN di Robert Eggers

Mer 27 - ULTIMO TANGO A PARIGI di Bernardo Bertolucci – Cineteca sotto le stelle

Gio 28 - MANCINO NATURALE di Salvatore Allocca

Ven 29 - I GIOVANI AMANTI di Carine Tardieu

Sab 30 – ELVIS di Baz Luhrmann

Dom 31 - CORRO DA TE di Riccardo Milani

TUTTI GLI SPETTACOLI INIZIANO ALLE 21.30

*inizio spettacoli alle ore 22.30 dopo i concerti di Vicenza Jazz (per info: www.tcvi.it/it/jazz)

BIGLIETTI:

Interi 6,50

Ridotto 5,50 over 60, under 26 e tesserati Odeon 2021-22

ABBONAMENTI

5 Ingressi: 25,00

10 Ingressi: 50,00