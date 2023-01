Prog Legends: grande spettacolo progressive rock al Teatro San Marco

Domenica 15 gennaio 2023 alle ore 21.00 al Teatro San Marco di Vicenza arriva il Prog Legend, un grande spettacolo progressive rock

Genesis, Emerson Lake & Palmer, Yes, King Crimson, Pink Floyd, Jethro Tull, Rush, PFM e molto ancora in questo grande spettacolo in onore alle leggende del Progressive Rock! Fatti trascinare dai capolavori del prog interpretati da musicisti fenomenali in un omaggio alla musica e ai grandi spettacoli delle più storiche band Prog in tutta la loro teatralità e genialità. Uno spettacolo avvincente, tra nostalgia e stupore, interamente dedicato al Prog Rock degli anni 70 e 80!

Posti limitati a disposizione, info e biglietti (da €19+pv) su: https://proglegends.com/it/concerti/

Per info: +39 3482436704