Profumo di crauti: cena con sapori di montagna a Villa Godi Malinverni

Sabato 5 marzo il FCV propone percorsi d’arte e cultural-culinari con la chef e accademica Anna Maria Pellegrino

“Profumo di crauti” è l’ultimo ed esclusivo incontro del ricco programma del Festival sui Cammini Veneti. L’evento si terrà sabato 5 marzo nell’emblematico scenario della palladiana di Villa Godi Malinverni ubicata a Lugo di Vicenza, la prima villa progettata da Andrea Palladio e costruita nel 1542.

Villa Godi Malinverni, che segna in modo inequivocabile lo skyline dei dolci pendii della pedemontana, appartiene al ricco patrimonio artistico vicentino costituito dalle Ville Venete e si distingue per il notevole apparato decorativo eseguito dai frescanti Gianbattista Zelotti, Battista del Moro e Gualtiero Padovano.

In considerazione di uno scrigno d’arte recante così tanta bellezza, l’appuntamento del Festival non potrà che iniziare alle ore 19 con un tour di benvenuto tra le preziose Sale e il Museo dei Fossili “Pierluigi Malinverni”, ospitato in un padiglione all’interno del secolare parco della Villa.

La serata entrerà poi nel vivo alle ore 20 quando inizierà il percorso gastrosofico, con cena placée, strutturato ed interpretato da una protagonista del panorama della cultura gastronomica nazionale: Anna Maria Pellegrino.

Anna Maria Pellegrino è infatti conosciuta dal grande pubblico per esser ospite fissa e autrice a Geo (Rai 3), dove dal 2015 narra di identità culinarie che si vanno perdendo nel logorio della vita moderna. Vive tra Veneto e Lombardia e opera a livello nazionale come cuoca, maestra di cucina, food writer, Consigliere dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani e Accademica della Cucina Italiana.

Anna Maria Pellegrino è anche un’appassionata esperta di gastrosofia e pertanto, durante la serata del 5 marzo, intratterrà i convenuti in uno storytelling gastro-territoriale incentrato alla terra di origine di Mario Rigoni Stern, il personaggio vicentino a cui è stata dedicata questa prima edizione del Festival sui Cammini Veneti.

Come si evince dal titolo curiosamente provocatorio, giocato tra le parole crauti e kraut, protagonista della serata sarà il cibo della montagna e della pedemontana veneta, narrato nelle sue valenze identitarie e apprezzato nelle sue componenti organolettiche: erbe, formaggio, carne di allevamento e cacciagione, dolci della Quaresima e infine distillati locali saranno i cibi topici utili a far percorrere al pubblico le impronte alimentari nella vita dello scrittore di Asiago attraverso un viaggio spazio-temporale e cognitivo-emozionale.

Nel corso della serata sarà anche proclamato il vincitore del Challenge online “I Piatti di Mario” indetto da AIFB Associazione Italiana Food Blogger, fondata e presieduta dalla stessa Anna Maria Pellegrino. In qualità di partner operativo del Festival sui Cammini Veneti, l’Associazione Associazione Italiana Food Blogger ha contribuito a creare contenuti di interesse sul tema del ritorno alle origini, invitando i food blogger italiani a ricordare Mario Rigoni Stern nelle loro ricerche ispirate al cibo da lui narrato, mangiato, preparato, donato, ai suoi valori ed alla sua montagna.

L’iniziativa “Profumo di crauti” è stata patrocinata dal Comune di Lugo di Vicenza ed è stata progettata nell’ambito del Festival diffuso sui Cammini Veneti, evento di disseminazione dei risultati del progetto “Sulle Tracce del Fogazzaro” finanziato dalla Regione Veneto attraverso il FSE, attivato dall’ente Interlingua Formazione di Vicenza.

SABATO 5/0372022 ALLE ORE 19:00

Menu della serata

Benvenuto: Spumante Brut con scartocci di chips vegetali e bocconcini di formaggio locale impanati

Al tavolo

-Tortino con sonco, fonduta di Asiago stravecchio, rampuzzolo

e taglio di filetto di maialino affumicato

-Risotto mantecato al tarassaco e tastasale locale

-Spezzatino di cervo con polenta e verdure di stagione

-Frittelle, frittelle di mele e creme fritte con composta di frutti rossi

Vini DOC Breganze in abbinamento: Vespaiolo | Merlot | Torcolato

Caffè e selezione di tre distillati.

Costo serata Euro 45,00 a persona.

Per partecipare occorre prenotare entro giovedì 3 marzo 2022 al Ristorante Il Torchio Antico di Villa Godi Malinverni

Telefono: 0445 860358 | Cellulare: 339 3429942 |