Profumo di Carta: incontri con scrittori, conferenze

Ecco il programma della quinta edizione di Profumo di Carta! Come sempre tantissime proposte: dalla storia all’attenzione per il cambiamento climatico, dal romanzo poliziesco al saggio, da Meneghello a Camilleri, e molto altro tutto da scoprire.

Durante le presentazioni dei libri si potrà ammirare una mostra pittorica di Girolamo Dalla Guarda.

Programma

Matteo Strukul - La corona del potere LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020 Villa Cerchiari | Ore 20.30

1494. L’ombra di Carlo VIII si allunga come una maledizione sulla penisola italica. Ludovico il Moro ha usurpato il ducato di Milano. A Roma Rodrigo Borgia, eletto papa, alimenta il nepotismo e colleziona amanti. Venezia osserva tutto grazie a una rete di informatori mentre il re francese valica le Alpi e giunge con l’esercito alle porte di Firenze. Piero de’ Medici lascia passare l’invasore, ne accetta le condizioni umilianti e viene bandito dalla città che si offre ai sermoni apocalittici di Girolamo Savonarola. Mentre il papa si rinchiude a Castel Sant’Angelo, Carlo marcia su Roma per saccheggiarla e poi mettere a ferro e fuoco Napoli e reclamare il regno nel nome della sua casata, gli Angiò. In un’Italia sbranata dal “mal francese” convivono le passioni e la depravazione del papa più immorale della Storia e le prediche apocalittiche di un frate ferrarese che finirà bruciato sul rogo.

Chiara Marchelli - Redenzione MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020 Villa Cerchiari | Ore 20.30

La tranquillità di Volterra viene sconvolta dal ritrovamento del cadavere di una donna strangolata e gettata in un fosso. Del caso si occupa Maurizio Nardi, comandante dei carabinieri. Per Giorgia, Volterra è il posto dove riprendere fiato e proteggersi. Per Malina, quello in cui confondersi tra gli alberi e le pietre millenarie. Le due donne diventano amiche e Giorgia confida a Malina un passato di anoressia e la fine di una storia d’amore. Malina le restituisce brevi lampi di sé e le racconta della madre, internata giovanissima nel manicomio della città. Mentre il comandante Nardi indaga per ricostruire le relazioni e i movimenti della vittima, anche Giorgia scompare. Chiara Marchelli torna con un’indagine poliziesca intrecciata alle radici storiche della follia. E si immerge nella fragilità dell’animo femminile che ha sempre cercato il riscatto dall’infelicità e dal male inflitto e subìto.

Mario Isnenghi - Vite vissute e no I luoghi della mia memoria MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020 Villa Cerchiari | Ore 20.30

introduce Antonio Di Lorenzo Immerso nei flutti, per la prima volta in vita mia ai fanghi di Abano, sono in piena anarchia della memoria. Sembra che lei ci si trovi bene, tra fumi e vapori: con quel caldo spossante, vien su di tutto, dal fondo». Storico fra i più illustri e conosciuti, intellettuale impegnato fin dagli anni universitari, Mario Isnenghi ripercorre in questo originale saggio autobiografico le tappe che hanno segnato la sua formazione umana, scientifica e politica: dalle origini familiari alle esperienze di scuola e università, all’apprendistato politico che attraversa il mondo cattolico e socialista nelle associazioni studentesche, nel sindacato, nell’insegnamento. E poi la lunga attività di ricerca che lo ha portato a riflettere, partendo dalla Grande Guerra, sulla storia della cultura italiana, la funzione degli intellettuali, le fragilità e le contraddizioni della costruzione statale. Tra confessione privata e memoria pubblica, Isnenghi consegna al lettore una testimonianza di rilievo sulla vicenda culturale e politica dell’ultimo mezzo secolo.

Emanuele Trevi - Due vite GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020 Villa Cerchiari | Ore 20.30

introduce Nicoletta Martelletto «L’unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza giusta, che è lo stile dell’unicità». Così scrive Emanuele Trevi in un brano di questo libro che si presenta come il racconto di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori legati da profonda amicizia. Trevi ne delinea le differenti nature: incline a infliggere colpi quella di Rocco Carbone; incline a riceverli quella di Pia Pera. Ne ridisegna i tratti: la fisionomia spigolosa del primo; l’aspetto da incantevole signorina inglese della seconda. Ne mostra anche le differenti condotte: l’ossessione della semplificazione di lui; la timida sfrontatezza di lei. Lo stile dell’unicità di questo libro ruota attorno all’amicizia. Nutrendo ossessioni diverse e inconciliabili, Rocco e Pia appaiono come uniti da un legame fino all’ultimo trasparente e felice. Girolamo Dalla Guarda - Presentazione della mostra SABATO 17 OTTOBRE 2020 Salone d’onore di Villa Cerchiari | Ore 11.00

Tutta la forza espressiva del colore che caratterizza l’opera di Girolamo Dalla Guarda a partire dai suoi esordi, nei primi anni Settanta, rimane intatta dopo cinquant’anni. La si potrà apprezzare in una selezione di tele e di carte esposte nel salone d’onore e in altri spazi di Villa Cerchiari. Sono lavori in cui la cromia decisa, sintetica e spesso prepotente si accompagna ad una gestualità insistita. I soggetti sono per lo più legati alla figura ma spesso risultano talmente scarnificati dall’impeto esasperato del segno da perdere la connotazione naturalistica, al limite dell’astrazione. Pur stravolte e stranite all’estremo, le immagini non rinunciano però mai ad una loro storia, ad avere un nome, a esistere all’interno di una situazione. E questo è il ductus stilistico ma anche concettuale da sempre presente nella pittura di Dalla Guarda. Nato nel 1943 a Isola Vicentina, l’artista ha iniziato a disegnare e a dipingere giovanissimo. Dal 1970 ha cominciato a esporre in numerose mostre collettive e personali in Italia e in Europa. La mostra si può visitare per tutta la durata della rassegna “Profumo di carta” negli orari di apertura della Biblioteca. Ingresso libero



Info e prenotazioni alla mail biblioteca@comune.isola-vicentina.vi.it o telefonando allo 0444599147