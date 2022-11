'Prof. posso andare in bagno? La scuola che fa ridere', ingresso gratuito

Un racconto sincero e appassionato portato in scena da Enrico Galiano.

Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie.

Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va in giro per il mondo con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore.

ENRICO GALIANO | PROF. POSSO ANDARE IN BAGNO? La scuola che fa ridere

Data: sabato 19/11/2022

Teatro Remondini di Bassano del Grappa

Ore 20.45

Ingresso gratuito

Evento promosso dall'Ass. "Essere mamme a Bassano e dintorni".