Processo all'Acqua con fratelli Dalla Via e Valincantà

Venerdì 16 ottobre 2020, si terrà, presso il Teatro del Centro Giovanile di Santorso, alle ore 20:30, lo spettacolo teatrale intitolato "Processo all'acqua", interpretato da Diego e Marta Dalla Via con musiche dal vivo dei Valincantà.

L’acqua viene citata a giudizio per disastro ambientale e, per affrontare un fantomatico processo, chiede aiuto a Giuseppe Dal Fiume, un avvocato vicino alla pensione. Attraverso un dialogo ironico e brillante di cui le canzoni dei Valincantá sono approfondimento e contrappunto, l’acqua scorre su uno scivolo di opinioni che la rendono ora “risorsa fondamentale” ora “affare economico” o “materia per i poeti”. Scritto da Gastone Dalla Via in occasione del referendum sull’acqua del 2011, questa favola rovescia i ruoli accusatore – accusato per invitare ad una riflessione sul presente e sul concetto di “cosa pubblica” troppo spesso lasciato a interpretazioni individualistiche.

Prenotazioni obbligatorie al sito www.lifebeware.eu o chiamare al numero 0445.649518. Spettacolo teatrale.

VENERDÌ 16/10 DALLE ORE 20:30

Processo all'Acqua

Teatro Del Centro Giovanile di Santorso

Per iscrivervi compilate il modulo online https://bit.ly/2EX8PJy

o chiamate il numero 0445.649518