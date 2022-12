Il principe dei tenori canta per gli USA

Alessandro Lora, il tenore Italiano che ha conquistato gli USA, con una capacità senza confronti tra acuti e controllo della voce, reduce da alcune esibizione internazionali, e rientrato nella sua amata Vicenza, e’ subito omaggia ed onora la sua città.



Il maestro Lora battezzato come l’erede di Caruso ha cantato in moltissimi teatri nel mondo, si è esibito al Vaticano, a Vienna, al Mtv Awards e moltissimi altri festival internazionali. Il tour del 2022 l’ha visto cantare in 13 paesi differenti negli ultimi12 mesi.



Dopo anni di studi e dedizione, Alessandro Lora è riconosciuto come un grande talento della musica, e rappresenta perfettamente sui palcoscenici Internazionali la massima espressione del Tenore Italiano.



La scelta coraggiosa, la visione e supporto della carriera dell’artista da parte del Signor Bruno Benetti Patron della ITIGROUP di Villaverla e del Dr Sandro Di Benedetto Presidente del Fondo IFF, hanno permesso di sviluppare il percorso artistico di Alessandro a livello Internazionale, e di renderlo oggi l’artista affermato e di successo che il mondo conosce.



I rapporti decennali dell’azienda Vicentina e del fondo Maltese con gli Stati Uniti d’America, ha portato alla costruzione di un progetto per una serie di concerti per l’estate del 2023 presso il Bryant Park di Manhattan in New York in collaborazione con il new York City Opera.



La settimana scorsa la Itigroup srl ha voluto omaggiare gli Stati Uniti d’ America con la massima espressività Italiana attraverso la voce di del Tenore, che si e’ esibito per la festività Tree Lightind Ceremony presso la Ederle con il ringraziamento di tutta la base dal discorso Natalizio del Major Generale Todd R. Wasmund della U.S. Army.



Ad omaggiare il rapporto tra L’Italia & gli USA, tra i pezzi d’opera più belli di Puccini e Verdi, ieri sera si sentivano echeggiare acuti e fiati oltre i confini della Base Ederle.





Uno spettacolo nello spettacolo.