Primo appuntamento al buio: tête-à-tête con aperitivo a Vicenza

Una vita frenetica, sempre occupato con il lavoro e a malapena un po’ di tempo per la famiglia e un paio di amici? Come organizzarsi per fare nuove conoscenze?

Oj organizza appuntamento al buio a Vicenza all'Osteria il Grotttino giovedì 10 marzo 2022.

Come funziona?

“Primo appuntamento” è un appuntamento al buio che si svolge in un locale di fronte ad un buon aperitivo.

Fascia di eta’

le coppie verranno abbinate per fascia di età

Ritrovo

Incontro alle 20:00 al Osteria Il Grottino Piazza delle Erbe, 2, 36100 Vicenza VI

Per informazioni, prenotazioni e domande telefono e whatsapp: 3488781211

Oj eventi single

Il Grottino Vicenza-Simpatica Ostaria

Biglietti

www.eventisingle.info/primo-appuntamento/giovedi-10-marzo-2022-primo-appuntamento-tete-a-tete-con-aperitivo-a-vicenza-vi