Primavera a Campedello, specialità arrosticini

Ritorna Primavera a Campedello dal 26 al 29 maggio 2023, e quest'anno gli organizzatori l'hanno pensata in grande. Piatti tipici e musica.

La frazione di Campedello è delimitata a nord da via della Rotonda che va dall'Hosteria al Gallo alla Valletta del Silenzio, a est da un tratto del Bacchiglione che la separa dalla frazione di Casale, a sud dal tratto dell'autostrada A4 che la divide dalla frazione di Longara, a ovest dai Colli Berici.

Il nome Campedello sembra riferirsi a "campeelo" "piccolo campo", cioè radura, luogo non coltivato, spazio libero da vegetazione; potrebbe riferirsi alla vicinanza del Bacchiglione e alle aree di straripamento del fiume.

Nello stand gastronomico: primi di vari tipi, arrosticini e paninazzi fatti con tanto amore, birra artigianale Ofelia in versione bionda e ambrata, e per chiudere in bontà le fritoe.