Prima -Vera Festa a Camisano: specialità di terra e mare

A Camisano Vicentino, la Pro Loco organizza una manifestazione che celebra il buon cibo e offre divertimento per tutti.

Il programma include il Luna Park e l'area giovani in Piazza del Vicariato, dove si potrà godere di musica dal vivo e DJ set. Gli stand gastronomici aprono dalle 19:00 in Piazza della Costituzione dal 3 al 7 maggio 2024.

Programma

Sabato 4 Maggio (10:00 - 18:00)

"Camisano in Fiaba" - il centro del paese diventa pedonale per ospitare attività per bambini.

Domenica 5 Maggio (8:00 - 18:00)

Mostra espositiva di rose rare in Piazza Umberto I per salutare la primavera.

Durante tutta la manifestazione:

Ricco stand gastronomico in Piazza della Costituzione, con specialità di carne e pesce.

"Spring Party", area giovani in Piazza del Vicariato per intrattenimento e musica.

Luna Park in Piazza del Vicariato Civile per divertimento assicurato.

Pesca di beneficienza, un'occasione per divertirsi e sostenere buone cause.

Mostra personale dello smaltatore Barato Luigi in Piazza del Vicariato Civile.

Un weekend ricco di attività per divertirsi e godere delle bellezze e delle golosità locali.