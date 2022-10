Alle Priare di Montecchio spettacolo e visite guidate: 'vita e amori dei priari e delle comari di Montecio'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La stagione turistica 2022 delle Priare di Montecchio Maggiore si chiuderà Domenica 30 ottobre con un divertente spettacolo all'interno del sito ipogeo.

Domenica 30 ottobre, la compagnia Ensamble Teatro, metterà in scena una commedia che racconta com’era un tempo il lavoro dei priari che estraevano la pietra e le vicende delle rispettive comari.

"La commedia è un godibile spaccato che racconta da vicino le fatiche, l’estro, la bravura di chi passava la vita dentro le Priare di Montecchio, tagliando la pietra per le grandi ville. Non manca la presenza delle donne, le comari, mogli e fidanzate dei priari. Simpaticamente sarcastiche e un po’ pettegole, ma che col il loro ragionar di incontri d’amore e di mariti troppo affaticati, addolciscono il tutto con un sorriso sornione".

Per l’occasione il sito ipogeo aprirà dalle 14:30 alle 19:00 con 3 spettacoli accompagnati da visite guidate a cura degli accompagnatori Pro Loco.

ORARIO SPETTACOLI

14:30-16:00-17:30

BIGLIETTO

3 euro intero

2 euro ridotto (over 60, 11-17 anni)

Gratuito fino ai 10 anni.

Informazioni e prenotazioni

340 0769224