Pretty Woman, il Musical, al TCVI

Intero: 39,00 euro Over 65: 34,00 euro Under 30: 23,00 euro

Fa tappa al Teatro Comunale di Vicenza, nella programmazione degli spettacoli fuori abbonamento, un musical attesissimo, una fiaba contemporanea tratta da un film, vero e proprio cult del genere romantico è in programma giovedì 2 febbraio alle 20.45: “Pretty Woman. Il musical”, uno show di grande livello con le musiche dell’indimenticabile colonna sonora e un vivacissimo corpo di ballo, con i ruoli che furono di Julia Roberts e Richard Gere.

A metà strada tra "Cenerentola" e "My Fair Lady", "Pretty Woman" ha appassionato un pubblico di sognatrici e sognatori in tutto il mondo. Trasposizione fedele dell’omonimo, intramontabile film, lo spettacolo ripercorre la storia d’amore di Vivian ed Edward, arricchendosi di un’avvincente colonna sonora composta dalla leggenda del rock Bryan Adams e dell’indimenticabile successo mondiale Oh, Pretty Woman di Roy Orbison. Pretty Woman è un inno alla libertà che supera pregiudizi e convenzioni, una storia trasversale che supera le differenze sociali e di età.

