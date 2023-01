Presepe Vivente più grande del Veneto nelle antiche Grotte di Villaga con 250 figuranti in costume

Il 6 e 7 Gennaio 2023 tornerà il suggestivo Presepio Vivente alle grotte di S. Donato a Villaga (VI). Apertura per la visita dalle ore 13:00 sino alle ore 19:30 entrambi i giorni. Nel caso di maltempo l’evento sarà spostato l’8 gennaio con lo stesso orario.

"Dalla pietra alla carne"

Villaga diventa Betlemme, il più grande presepe vivente del Veneto. Un presepio unico nel suo genere e tra i pochi in Italia. Scritto e diretto da Antonio Gregolin. Un'esperienza che non si fa dimenticare, a partire dal suo messaggio, con le scene evangeliche presentate in un luogo storico e naturale come le grotte preistoriche di San Donato di Villaga (VI).

L'edizione ha come tema "Dalla pietra alla carne", una Betlemme reale con 250 figuranti in costume, 8 quadri scenici animati.

Si consiglia abbigliamento consono al luogo rupestre. Viene organizzato il tragitto dalla chiesa di Pozzolo all’incrocio del ” Crosaron ” con due bus navetta che faranno la spola in continuazione dalle 12:30 sino a sera.

Informazioni: 328.6330993

Foto di copertina: Davide Bozzolan

9° edizione Presepe Vivente nelle antiche Grotte di Villaga

QUANDO:

6 e 7 Gennaio 2023 dalle ore 13:30 alle 20:00

COME ARRIVARE

Punto di partenza dei Bus Navetta è vicino alla Chiesa di Pozzolo.

Non si accettano prenotazioni, nemmeno per i gruppi. Il bus navetta è compreso nel biglietto d’ingresso.

Il traffico è consentito sino a Pozzolo, le strade adiacenti al presepio sono temporaneamente chiuse al traffico e sono tutte dotate di segnaletica o personale preposto alla vigilanza.

COSTI

Biglietto d'ingresso: adulti €6,00 - Gratuito per bambini fino a 14 anni.

CONSIGLI

Munirsi di calzature e abbigliamento adeguati alla stagione e a sentieri collinari.

È sconsigliato a carrozzine e passeggini causa sentiero collinare.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato in data unica l'8 Gennaio.