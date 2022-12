Presepe artigianale di Michele Carpani al Duomo di Santa Giustina a Enego

Presso il Duomo di Santa Giustina ad Enego, anche quest’anno sarà possibile ammirare la bellissima opera artigianale che rappresenta il presepe dell'artista Michele Carpani.

L'opera di una grandezza di 8 metri di lunghezza per 3 di profondità ospita non solo il classico presepe ma anche l'aggiunta di qualcosa di davvero originale, infatti Carpani ha voluto aggiungere tutti quei luoghi che sono simbolo di Enego, come la Torre Scaligera, il Duomo stesso, il Comune e per finire anche il bellissimo Fortr Lisser.

Un'opera magnifica che è cresciuta con gli anni, soprattutto dall'aspetto scenografico con l'aggiunta di professionali effetti speciali.

Da quest'anno inoltre accanto al presepe sarà presente un Qr code, che unavolta inquadrato con il proprio smartphone, potrà attivare due tracce audio inerenti L'opera.



Il presepe è stato inaugurato il 24 Dicembre durante la messa di mezzanotte e resterà aperta al pubblico fino al