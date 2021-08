Presentazione libro "Raffa & Margot nella villetta degli orrori" di Beatrice Peruffo

"Raffa e Margot nella Villetta degli Orrori" pubblicato da Terra Nuova Edizioni è la divertente avventura di due giovanissime amiche immerse in un mondo di animali, giardini, orti e vicini di casa che intrecciano segmenti delle loro vite nelle vie del piccolo quartiere che, per le ragazzine, rappresenta tutto il loro mondo. Probabilmente per poco ancora perché esse stanno crescendo e la società sta cambiando velocemente: vi è tratteggiata l'atmosfera degli anni '70 e quindi anche di una società molto diversa dall'odierna, ma che ha ancora qualcosa da insegnare riguardo al mondo dell'infanzia, la cui giornata era caratterizzata da un certo rallentamento dell'orologio interno che permetteva, allora, l'esplorazione di orizzonti oggi impensabili. Raffa e Margot sono amiche per la pelle impegnate nei giochi estivi preferiti alternativamente svolti all'aperto, a coltivare il loro piccolo orto, o al chiuso di una stanza, dove si trova un armadio pieno di libri ben rilegati che attirano la loro curiosità di giovani lettrici amanti delle Cose Naturali. Le ragazzine hanno davanti una lunga estate di vacanza e la trascorrono riempiendola di fantasia e del loro discorso ininterrotto, alimentato costantemente dagli episodi della giornata, fonte inesauribile di esperienze e di novità per le due amichette che trascorrono assieme ogni minuto della lunga e torrida giornata estiva cittadina.

Il mondo degli adulti fa capolino solo in modo marginale: tutto il vissuto è intensamente circoscritto all'universo dell'amicizia tra Raffa e Margot, che stanno scoprendo assieme il mondo che le circonda, inesperte, ma attentissime ai particolari che riguardano la passione di giovani naturaliste e grandi osservatrici degli altri, degli adulti in special modo.

Impiccione e curiose, finiranno per trovarsi invischiate in un mistero che ingoia la sorella di Margot, forse in pericolo seriamente e come lei, anche il cane NeBi scomparso e forse invischiato in un affare torbido.

Non sarà certo la paura a fermare Raffa e Margot che intendono andare fino in fondo al caso, vincendo la paura che la Villetta degli Orrori ispira loro.

La presentazione del libro di Beatrice Peruffo si terra il 2 settembre 2021 alle 17.30 presso Porto Burci.

Ingresso gratuito. Per la consumazione al bar è richiesto il tesseramento Arci che può essere effettuato la sera stessa dell'evento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...