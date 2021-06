Presentazione libro "Facce da tubo" di Francesco Sattin

Venerdì 18 giugno riparte "La locomotiva"! Alle 20:30, al piano terra del centro civico zona 7, ex scuola elementare "A.Loschi", presentazione del libro "Facce da tubo" di Francesco Sattin, autore originario del quartiere Ferrovieri. "Facce da tubo" è un viaggio nella tube londinese, un trip sulla Bakerloo line, da Harrow and Wealdstone a Elephant and Castle, fatto allo scopo di consegnare a una ragazza un CD musicale. Durante il viaggio entrano ed escono dalla carrozza, come in un palcoscenico itinerante, personaggi inquieti che costituiscono un circo padano di industriali e operai, generali e burbe, di noi in senso lato; un sagace e spietato acquerello, esilarante e deprimente al contempo, dove tutti sono sia frustrati che oppressori, ognuno alla ricerca di ossigeno in vino, sesso e cibo. Ne nasce un ombelico del mondo periferico, perchè non si parla di Londra ma della pianura padana, gremito non di persone famose ma solo di Erio Cotica, Giorgio Puliero e Ficanao; tipi sconosciuti, tuttavia originali come popstar, che incroceremo casualmente nella tube e che chiameremo Facce da Tubo. Persone anonime meritevoli di notorietà.

