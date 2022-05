Presentazione della fanzine fotografica a cura di Ubif

Il lavoro per il nuovo numero di Quaderni, la rivista fotografica a cura di UBIF, sarà anticipato da una Fanzine che verrà presentata a Porto Burci Sabato 4 Giugno alle 18:30.

In mostra le opere di 18 autori coinvolti nel progetto e per raccogliere nuove adesioni per chi volesse entrare a far parte del gruppo UBIF.



Nel bel giardino di Porto Burci potrete sfogliare la fanzine e bere una birretta accompagnati dalle musiche selezionate per voi con estrema cura e tanto cuore.