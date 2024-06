Presentazione del Quaderno Alpiniano 2023 dell'Accademia del Caffè

Prospero Alpini (1553-1616) è il medico-botanico marosticense che importò per primo a Venezia la pianta del caffè e la conseguente bevanda, un decotto ricavato dalle bacche della pianta che rivoluzionò anche le relazioni sociali nei locali della Serenissima e da lì in ogni parte d’Europa. La storia e le vicende di Prospero Alpini sono da tempo oggetto di particolare attenzione nella nostra regione. In suo onore è stato costituito un Centro Studi, collegato all'Ateneo Patavino, e da cinque anni a Marostica è stata avviata l'Accademia del Caffè “Prospero Alpini marosticense” che promuove e divulga anche scientificamente la tipica bevanda. Il “Quaderno Alpiniano” nasce da un desiderio di Mariangela Cuman ed è stato realizzato dall’impegno e dalla creatività di Gianluca Parise, certosino interprete di puntuali indicazioni di una cronaca divenuta già storia. La pubblicazione contiene numerosi contributi che mettono in risalto la figura di Prospero Alpini e il suo ruolo in ambito scientifico.

Incontro presso Biblioteca Internazionale "La Vigna" il 12/06/2024 alle ore 17,30.

Ingresso libero. E' gradita la registrazione: https://bit.ly/4dZERQV