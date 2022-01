In occasione della Giornata della Memoria Porto Burci organizza giovedì 27 gennaio alle 20:30 la presentazione del libro “Un uomo normale, di buona memoria - Introduzione a Primo Levi”, in un incontro con l’autore vicentino Alberto Della Rovere.



Testimoniare è un dono, un impegno spesso doloroso ma necessario. Per Primo Levi “raccontare è una medicina sicura” e proprio di questo fa l’essenza della sua vita.

Alberto Della Rovere ci porta per mano attraverso tutta la sua produzione letteraria, nella memoria di chi è sopravvissuto agli orrori del Nazifascismo, ma anche semplicemente nella vita dell’artista, del chimico, dello scrittore, di un uomo indimenticato.



Primo volume della collana “Le opere e i giorni” della casa editrice Saecula, pubblicato nel 2019 in occasione del centenario della nascita dello scrittore torinese, il libro ripercorre l’opera omnia dell’autore, tra biografia e produzione letteraria, con un approccio divulgativo che intreccia vicende storiche, personali, citazioni e interviste.



Alberto Della Rovere, vicentino, laureato in Filosofia presso l’Università di Padova, è autore di approfondimenti e pubblicazioni dedicati a letteratura e musica. Ha fatto parte della giuria di premi internazionali di poesia e organizzato e condotto presentazioni e dibattiti culturali.





?È consigliata la prenotazione a questo link: https://forms.gle/NDvHnQggGHD4NX3R9