Presentazione del libro " Facce da Tubo " di Francesco Sattin

Nell’ambito della rassegna "Veneto Legge" Patrocinio del Comune e della Biblioteca di Dueville, in collaborazione con Dedalofurioso, questa sera Venerdì 25 settembre ore 21, Busnelli Giardino Magico | parco di via Rossi 37 - In caso di maltempo l'evento si terrà al Centro Arnaldi, sempre in via Rossi al civico 35 - Dueville (VI) lo scrittore Francesco Sattin presenta il libro “Facce da tubo”. “Facce da tubo” è un viaggio nella tube londinese, un trip sulla Bakerloo line, da Harrow and Wealdstone a Elephant and Castle, fatto allo scopo di consegnare a una ragazza un CD musicale. Durante il viaggio entrano ed escono dalla carrozza, come in un palcoscenico itinerante, personaggi inquieti che costituiscono un circo padano di industriali e operai, generali e burbe; un sagace e spietato acquerello, esilarante e deprimente al contempo, dove tutti sono sia frustrati che oppressori, ognuno alla ricerca di ossigeno in vino, sesso e cibo. Ne nasce un ombelico del mondo periferico, perché non si parla di Londra ma della pianura padana, gremito non di persone famose ma solo di tipi sconosciuti, tuttavia originali come popstar, che incroceremo casualmente nella tube e che chiameremo Facce da Tubo. Ulteriori news su: https://www.facebook.com/faccedatubo https://www.dedalofurioso.it/evento/lo-scrittore-francesco-sattin-presenta-facce-da-tubo/