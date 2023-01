Presentazione del libro di racconti “Sei”, progetto letterario di medicina narrativa

SEI è un progetto letterario di medicina narrativa del collettivo Scriviperbene, che vede la collaborazione tra 66 scrittori e altrettanti pazienti oncologici. Questi ultimi hanno scelto e donato sei parole che sono state utilizzate per scrivere un racconto. Il risultato è un libro, edito da Felici, dove in ogni pagina ricorre il numero sei.



Il volume sarà presentato al pubblico giovedì 12 gennaio alle ore 20.30 in Sala Civica Corte delle Filande a Montecchio Maggiore, su iniziativa del Comitato Andos Ovest Vicentino e con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, dell’Ulss 8 Berica e del CSV di Vicenza.



Interverranno la presidente del Comitato Andos Isabella Frigo, il sindaco Gianfranco Trapula, la coordinatrice del progetto e primaria dell’Oncologia dell’Ulss Marche Nord Rita Chiari, due delle curatrici del libro, ossia Maria Laura Rosati e Maura Bussotti, e Silvia Raviola, donatrice di parole e volontaria dell’Andos. Modera Arianna Lorenzetto, anche lei tra le curatrici del progetto.