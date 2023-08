Premio letterario Zamberlan: il vincitore del concorso, gli autori, gli artisti, i film, i laboratori e tutti gli appuntamenti del festival al podere la torre di schio

È un programma ricco di appuntamenti e ospiti quello messo in cantiere dall'organizzazione del Premio Zamberlan per le giornate conclusive del concorso dedicato al mondo dei cammini. Quel mondo in cui l’esperienza dell’andare a piedi è motivo di esplorazione, viaggio, salute, meditazione, cura, sport o fede.



Dopo che la Giuria dei Lettori ha designato i 15 finalisti da tutta Italia (sugli oltre 300 in gara) sarà infatti sabato 7 ottobre che conosceremo i vincitori delle due sezioni “scritti” e “podcast”.

A loro la consegna dei premi dalle mani dei presidenti Marco e Maria Zamberlan (Fondatori) Giorgio Xoccato (Comitato d’Onore) e Paolo Sbalchiero (Giuria Critica e Lettori), nella cornice della sala delle cerimonie del Podere la Torre di Schio.

«Le giornate conclusive del concorso sono state pensate come un vero e proprio festival dedicato al mondo dei cammini – spiega il coordinatore artistico Claudio Ruggiero – per la ragione che abbiamo invitato alcuni degli scrittori, registi e direttori di giornali che quotidianamente promuovono la filosofia dell’andare a piedi in Italia e nel mondo. E il risultato, contando in una prossima edizione ancora più ricca, è stato un calendario di eventi di assoluto prestigio».

Aprirà la fase conclusiva del Premio Zamberlan l’appuntamento con Paolo Malaguti, per poi seguire con Luca Calzolari, Francesco Boggi, Andrea Mattei, Massimo Clementi e i laboratori di Natalino Russo e Andrea Bianchi. Il tutto accompagnato dagli “appuntamenti d’arte” con i maestri Scorzato e Berti e dall’escursioni a Malga Davanti (bicicletta) e al sentiero geomineralogico e alle antiche miniere (due camminate).



GIOVEDÌ 5 OTTOBRE

• ore 18:00, Aperitivo con l’Arte, Area Barchessa: Mani, Colore e Polveri, espone e interviene il maestro Paolo BERTI. La mostra proseguirà con alcune opere a Malga DAVANTI (Monte Novegno)



• ore 21:00, L’ospite e il libro, Sala Cerimonie: Paolo MALAGUTI presenta Piero fa la Merica



VENERDÌ 6 OTTOBRE

• ore 09:00, Biciclettata, ritrovo Area Locanda: a Malga DAVANTI – Monte Novegno (1.560 m.). A cura Sorgato Sport e Piccole Dolomiti E-BIKE, noleggio bici a pagamento, prenotazione obbligatoria: 0445 526150 o info@premiozamberlan.it



• ore 10:30, Visita al CALZATURIFICIO ZAMBERLAN, ritrovo ingresso Zamberlan MountainSport, tra le linee di produzione accompagnati da Marco e Maria Zamberlan, prenotazione obbligatoria a info@premiozamberlan.it



• ore 15:00, Laboratorio e riflessioni, Area Lago: A piedi nudi sull’erba, con Andrea BIANCHI (scrittore e direttore MountainBlog)



• ore 16:30, L’incontro, Area Terrazzo/Piscine: Francesco BOGGI, fondatore CAMMINI D’ITALIA – La più grande community dell’andare a piedi dialoga con Claudio Ruggiero (saggista, direttore della collana Storie d’Impresa)



• ore 18:30, Aperitivo con l’Arte, Area Barchessa: Lo sguardo bambino espone e interviene il maestro Giannino SCORZATO



• ore 21:00, Il film, Sala Cerimonie: proiezione di Mountain Lockdown. Al termine, il regista Luca CALZOLARI (Responsabile ufficio stampa CAI – Club Alpino Italiano), dialoga con Andrea BIANCHI (scrittore e direttore MountainBlog)



SABATO 7 OTTOBRE

• ore 08:30, Camminata, ritrovo Ponte Capre, Lungo il sentiero geomineralogico, a cura del Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio e del Comune di Torrebelvicino, prenotazione obbligatoria WhatsApp al 349/1392462 entro venerdì mattina



• ore 10:30, Laboratorio e riflessioni, Area Lago: A piedi nudi sull’erba, con Andrea BIANCHI (Scrittore e direttore MountainBlog)



• ore 15:00, Laboratorio immagini, Area Portico: Fotografia in cammino, con Natalino RUSSO (scrittore, giornalista, fotografo National Geographic, PleinAir, Qui Touring)



• ore 16:30, L’Ospite e il libro: Andrea MATTEI (giornalista, caporedattore La Gazzetta dello Sport) presenta L’arte di fare lo zaino. Dialoga con Massimo CLEMENTI (Giornalista e direttore TREKKING&Outdoor)



• ore 18:30, PROCLAMAZIONE OPERA VINCITRICE PREMIO ZAMBERLAN: interventi Autorità, Presidente giurie, Comitato d’onore, Comitato operativo

• ore 20:30, Cena di gala, intrattenimento con pianoforte, menù prezzo fisso, prenotazione obbligatoria al Podere la Torre, tel. 0445 522459



DOMENICA 8 OTTOBRE

• ore 08:30/10:00, Ritrovo camminata: Tra antiche miniere, con caccia al tesoro e ristoro, a cura Comune Torrebelvicino, info 0445.662103



• tutto il giorno, Torrebelvicino, FESTIVAL DEI MONTI D’ORO: mostra mercato, artigianato locale, stand gastronomico, spettacoli e cabaret. A cura del Comune di Torrebelvicino, info 0445 662103





? I nomi dei finalisti, il bando di partecipazione al Premio e il programma nel dettaglio sono pubblicati su www.premiozamberlan.it, www.concorsiletterari.it (sezione risultati) e su www.concorsiletterari.net (sezione rassegna-stampa).

? Istituito dall'omonimo e antico Calzaturificio ai piedi delle Piccole Dolomiti, il Premio Zamberlan dà spazio alla creatività narrativa di chi va per sentieri di montagna, di collina e di pianura. Un andare a piedi sempre più esperienza di incontro, di avventura, di meditazione, di salute e di fede che, nel corso dei secoli, ha significato penitenza, esplorazione, conflitti, migrazione, esercizio letterario.

L'iniziativa è patrocinata dai comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio (Vicenza), Vallarsa (Trento) e si avvale della collaborazione di Cammini d’Italia, Cammini Veneti, Romea Strata e della media partnership di MountainBlog, Cammini d’Italia, Trekking&Outdoor.



Tra gli obiettivi del Premio ci sono la valorizzazione del camminare (andare a piedi), dell'identità territoriale, del miglior rapporto dell'uomo con l'ambiente e, non ultimo, il sostegno economico (come già lo è per la Romea Strata) a progetti di sentieri e di percorsi che valorizzano il paesaggio e "il lento andare del viandante".