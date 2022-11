Pre- capodanno ad Asiago: il modo migliore per andare incontro al nuovo anno è... camminare!

Qual è il modo migliore per andare incontro al nuovo anno??... Camminare!!!

Ciaspolata in caso di neve altrimenti una bella escursione al tramonto in una delle suggestive e panoramiche località altopianesi. E appena farà buio il nostro astrofilo ci racconterà le bellezze della volta celeste sopra alle nostre teste. Per chi lo vorrà poi, al termine dell' escursione una caratteristica cena in rifugio.

PRE-Capodanno sull'Altopiano di Asiago - Il modo migliore per andare incontro al nuovo anno è... camminare!!!

- Venerdì 30 dicembre 2022 -

Altopiano di Asiago 7 Comuni

RITROVO: ore 16:00 presso il Bar "Alla Vecchia Stazione" via Stazione, 9 Asiago, o altra località "zona Asiago" che verrà comunicata all'atto delle prenotazione.



DURATA ESCURSIONE: mezza giornata (16.00/20.00) al termine possibilità di cena in Rifugio.

DIFFICOLTA': **facile

DISLIVELLO: 200 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi

------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE: 25€ adulti, 15€ ragazzi fino a 15 anni

COSTO eventuale noleggio CIASPOLE + BASTONI: 10€ (solo in caso di neve abbondante)

Costo eventuale cena in Rifugio (menù alla carta)

------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO ESAURIMENTO POSTI -posti limitati-

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

WhatsApp al numero 340.7347864 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento

------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO

- scarponi da trekking (no moon boot)

- zaino

- vestiario adeguato invernale

- borraccia d’acqua e barrette energetiche/frutta secca

- berretto e guanti

-torcia frontale

Si consiglia un cambio da lasciare in auto.