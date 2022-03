Pranzo sociale "ostar(i)a primavera"

Domenica 20 Marzo | h. 12:30

Per festeggiare un'altra primavera insieme a Porto Burci.

La dea Ostara si celebra il giorno dell’equinozio di primavera ed è ricollegata a vari aspetti del rinnovarsi della vita, quali la fertilità e, soprattutto, la primavera, in quanto questa stagione rappresenta la rinascita della natura, il rinverdire dei campi e il nuovo inizio dei cicli di semina e di raccolta.

All'ostaria Porto Burci per pranzare insieme, solo su prenotazione tramite il seguente link: https://bit.ly/3q4caL3

Il pranzo prevede un menù fisso verduriano

(12€, 10€ per studenti) composto da:

• Piatto di pasticcio alle verdure con besciamella vegana

• Crocchette di patate e verdure con humus

• Caffè e acqua compresi



• A richiesta piatto di soppressa (4€)

Caraffa di birra 8€

Caraffa di vino rosso o bianco 6€

In sottofondo musiche trasgressive





In caso di maltempo l'evento sarà rimandato.