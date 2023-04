Pranzo di Pasqua al ristorante Le Tre Grazie in Villa Bonin Maistrello

Pranzo di Pasqua presso ristorante Le Tre Grazie a Vicenza in Villa Bonin Maistrello dove gustare una selezione di piatti speciali per questa festività.

Il menu è stato creato con cura e passione, utilizzando ingredienti freschi e di qualità, per offrirvi un’esperienza culinaria indimenticabile. La tradizione gastronomica locale è ampia e viene proposta una selezione di piatti tipici della cucina veneta rivisitati con un tocco di creatività.

Non mancheranno dolci pasquali e uova di cioccolato per soddisfare la voglia di dolcezza.

Menù Pasqua

Antipasti

Frittata con tarassaco e cipolle di Tropea caramellate

Nuvola d’uovo su vellutata di asparagi verdi

Primo

Risotto Carnaroli Dop agli asparagi bianchi di Bassano

Secondi

Faraona al forno con verdure di stagione

Capretto in crosta con patate gratin

DESSERT

Tiramisù alle fragole e cioccolato

Focaccia pasquale

Caffè

Acqua minerale ,

Prosecco , Vino Rosso , bianco

Euro 45,00

Prenotazioni: 349 9740804