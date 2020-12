Pranzo di Natale da Biasio Monte Berico

Atmosfera unica e speciale per un Natale perfetto. Menù anche d'asporto.

Menù

Qui nulla è acquistato e fatto da altri, ogni cosa viene accuratamente preparata da personale qualificato e servito in modo professionale.

➡️Pancake salato alla vaniglia con salmone affumicato da noi e

caviale di melograno

➡️Tortelli ripieni di capone arrostito in brodo con crumble di

parmigiano e polvere di erbette

Risotto crema di scampi, limone e aglio nero

➡️Filetto di branzino in guazzetto con verdure alla scapece

Bollito della tradizione

con crema di patate all’olio e lenticchie di Norcia

➡️Semifreddo alla frambula e cioccolato fondente con panna al mandarino

Acqua e caffè

€ 70 / € 80 con vini

Ristorante Biasio Monteberico

Ristorante Da Biasio, fantastica terrazza con una splendida vista sulla città

Gestione giovane, competente e appassionata per un locale piacevole, con camino per l'inverno.

Il Ristorante Da Biasio si trova in viale Giugno ed è particolarmente noto ai vicentini per la fantastica terrazza con vista mozzafiato sulla città. La cucina è molto curata, a partire dal pane e dai grissini fatti in casa, passando per l'ottimo pesce fresco, per finire con i deliziosi dolci. Il servizio è attento e sapiente e asseconda il cliente mostrando grande disponibilità. Ottima la carta dei vini.

Viale X Giugno, 172, Vicenza Telefono : +39 0444 323363

Natale 2020 - ASPORTO - Chiamare: 0444 323363