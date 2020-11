Pranzo Depeche Mode al Mamaloca

Domenica 15 novembre il Mama vi aspetta con una band storica "since1998"

Dalle 12:00 alle 13:00 Aperitivo con il sound della Newwavenight

Dalle 13:00 in poi... pranzo con i nostri amici Trash Mode e Albert Dj per una domenica Wave

Prenotazione tavoli RISERVATI PER IL PRANZO allo 0444041949 3475035098 (anche WhatsApp)

