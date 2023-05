Potterland, a scuola di magia

Domenica 21 Maggio a Villa Il Palazzon di Montegalda andrà in scena PotterLAND.

PROGRAMMA

Una volta giunti al Castello sarete catapultati a Diagon Alley dove incontrerete: i Goblin e i Folletti della Gringotts Bank che scambieranno la vostra chiave personale ?con alcuni Galeoni utili per acquistare il necessario per frequentare le lezioni della nostra scuola.

Il vecchio artigiano intagliatore di bacchette, presso la sua Bottega, che vi permetterà di scoprire che “…è la bacchetta a scegliere il mago!”

Fatto qualche scatto potrete proseguire lesti verso le aule della Scuola di Magia e Stregoneria di Monteardente, lasciandovi guidare dai professori.

LEZIONI:

INCANTESIMI

POZIONI

ERBOLOGIA

DIFESA CONTRO LE ARTI OSCURE,

Biglietti

L'accesso a "PotterLAND" è consentito a tutti coloro che acquistano il biglietto d'ingresso!

Prezzo bambini (l'esperienza è adatta a tutti i bambini più alti di 1 metro): 30,00 €

Prezzo adulti (l'esperienza è assolutamente adatta anche ad adulti appassionati e/o genitori): 30,00 €

https://experienze.it/.../21-05-23-potterland-villa-il.../

Info & prenotazioni cel. 380 901 9371 (disponibile anche su whatsapp)

Indirizzo: Via Settimo, 55, Montegalda VI