Postounico, spettacoli e visite guidate in luoghi d’arte

Postounico è un gioco di parole, come la messa in scena, il teatro. Ma l’unicità dei luoghi che questo festival estivo apre con una straordinaria partecipazione di enti, di istituzioni e, naturalmente, di comuni, si annuncia come uno dei più interessanti appuntamenti della prossima estate, dal 13 giugno al 26 luglio, con il Patrocinio della Regione del Veneto.

Postounico prosegue sul cammino della multidisciplinarietà dello spettacolo dal vivo, offrendo al pubblico la possibilità di una visita culturale e una degustazione di vini. L’ottava edizione del festival, conferma la sua capacità di fare rete intercomunale e di esplorare generi, geografie, narrazioni, di creare ponti tra il passato e l’attualità, di tessere un dialogo tra gli artisti, gli spettatori e i luoghi d’arte che ospitano gli eventi.

I comuni di Lonigo, Arzignano, Orgiano, San Bonifacio e Villaga, coordinati dal Teatro Comunale di Lonigo, aprono al pubblico luoghi di eccezionale valore artistico e storico, visitabili prima dello spettacolo, con il sostegno di Rino Mastrotto Group, FIS - Fabbrica Italiana Sintetici, Autovega, UniCoGE, Banca Credito Cooperativo di Pojana Maggiore e la Barchessa di Villa Pisani e con la collaborazione, per le degustazioni di vini e visite guidate di Pro Loco Lonigo con Consorzio Tutale dei Vini DOC Colli Berici e Vicenza e Ufficio IAT di Lonigo.

Alessandro Anderloni, Direttore artistico di POSTOUNICO, presenta gli appuntamenti di questa edizione «con nomi maggiormente conosciuti dal grande pubblico come Tullio Solenghi, Patrizio Roversi e Claudio ‘Greg’ Gregori e con la “principessa del jazz” Vanessa Tagliabue York, il brasiliano Renato Borghetti e la musica del suo travolgente organetto, le sonorità siciliane degli Unavantaluna, i ricordi di Gianni dall’Aglio, Massimo Luca e Bob Callero che accompagnarono Lucio Battisti nel corso di una straordinaria carriera e infine con le compagnie Naturalis Labor e Arearea che ci faranno scoprire come la danza possa valorizzare ed essere valorizzata dall’arte nello scenario monumentale dell’Ingresso dei Fiumi di Lonigo».

CALENDARIO POSTOUNICO 2023

MARTEDÌ 13 GIUGNO, ore 21.15 VILLA PISANI BONETTI – Bagnolo di Lonigo

TULLIO SOLENGHI, NIDI ENSEMBLE Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene.

Dai Racconti Hassidici a Saperla lunga, passando dallo spasso Bestiario, tratto da Citarsi addosso: alcuni dei più esilaranti brani dei libri di Woody Allen dialogano con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite dal vivo dal maestro Alessandro Nidi e il suo ensemble.

VENERDÌ 23 GIUGNO, ore 21.15 PIAZZA DI VILLAGA – Villaga

UNAVANTALUNA

Unire il passato e il presente e cercare un equilibrio tra la tradizione e l’innovazione musicale è l’intento degli Unavantaluna. I quattro musicisti di questo ensemble, Pietro Cernuto, Carmelo Cacciola, Luca Centamare e Francesco Salvatore, sono uniti dalle comuni origini siciliani da cui hanno tratto la loro prima ispirazione.

GIOVEDÌ 29 GIUGNO, ore 21.15 VILLA MUGNA – Lonigo

GIANNI DALL’AGLIO, MASSIMO LUCA, BOB CALLERO AnimaLucio

Un concerto racconto con Gianni Dall’Aglio, Massimo Luca e Bob Callero che hanno vissuto un pezzo di storia della musica italiana, accompagnando Lucio Battisti e dando vita a brani come Il mio canto libero, Il nostro angelo, Anima latina e a molti altri intramontabili successi.

SABATO 1 LUGLIO, ore 21.15 PIAZZA COSTITUZIONE – San Bonifacio

PATRIZIO ROVERSI, MAURIZIO CAMARDI, DAVID SOTO CHERO Oltre il petrolio

Nei suoi innumerevoli viaggi in tutto il mondo, Patrizio Roversi ha raccolto immagini che raccontano il Pianeta Terra e del nostro rapporto con esso. A fare da contrappunto musicale alle immagini e al racconto di Roversi, sul palcoscenico ci sono il sassofonista Maurizio Camardi e il chitarrista David Soto Chero.

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO, ore 21.15 VILLA FRACANZAN PIOVENE – Orgiano

VANESSA TAGLIABUE YORKE THE PRINCESS QUARTET

Una delle voci più importanti ed originali del panorama musicale italiano, Vanessa Tagliabue Yorke si è guadagnata il titolo di “Principessa del Jazz” sulle pagine di Musica Jazz nel 2022, in concerto con il suo quartetto insieme con Mauro Ottolini, Francesco Bearzatti e Giulio Scaramella.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO, ore 21.15 INGRESSO DEI FIUMI – Lonigo

NATURALIS LABOR, AREAREA Under Water + Autunno

Due atti concepiti per il monumentale Ingresso dei Fiumi: con Under Water, cinque danzatrici della compagnia Naturalis Labor, con le coreografie di Jessica D’Angelo, partendo dall’universo acquatico si lasciano ispirare dai moti ondosi e dai miti, in un lavoro che porta a far perdere loro le caratteristiche umane per assumere un carattere collettivo. Autunno, della compagnia Arearea di Roberto Cocconi, è tempo di transizione, tempo per rivolgersi all’interno, passaggio tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile.

MARTEDÌ 25 LUGLIO, ore 21.15 SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – Arzignano

GREG & THE FRIGIDAIRES Cinque contro tutti

Una band, un quartetto vocale, una solida ritmica a suon di “Sha-badubudì” e “Ramalamading dong” ripercorrono uno dei generi più interessanti degli anni Cinquanta e Sessanta, il doo-wop, stile di musica vocale che trae origine dal rhythm and blues e dal rock and roll.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO, ore 21.15 ROCCA PISANA – Lonigo

RENATO BORGHETTI QUARTET

Le sue radici musicali, Porto Alegre nel Rio grande do Sul in Brasile, contaminate con il jazz e con la musica classica, hanno fatto meritare a Renato Borghetti una pluridecennale popolarità internazionale. Al suo fianco il pianista Vitor Peixoto, il chitarrista Daniel Sà e l’estroso flautista e sassofonista Pedro Figueiredo.

BIGLIETTI

Ingresso € 10 (settore unico, posto non numerato)