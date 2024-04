Portoni e palazzi segreti di Vicenza, visita guidata

Prezzo non disponibile

Portoni e palazzi segreti di Vicenza | 13 Aprile 2024 a Vicenza.

Vicenza città di palazzi e di architetture monumentali, ma non solo. Vicenza di angoli segreti e scorci nascosti. Non perdete questa inedita passeggiata nel centro storico della città alla scoperta di panorami insoliti e di artigiani che ancora oggi, con le loro mani sapienti, riportano gli arredi antichi al loro splendore originario o creano decorazioni impensate con oggetti quotidiani o addirittura di scarto

ll tour inizia in uno dei luoghi simbolo del centro storico di Vicenza, Palazzo Chiericati, per poi proseguire verso piazza dei Signori con i suoi edifici pubblici. La guida ci illustrerà il significato delle logge della Basilica e il suo patrimonio storico artigianale, per poi scendere verso Ponte San Paolo, alla scoperta di uno degli angoli più caratteristici della città.

Visiteremo la bottega di restauratori di Bernardotto & Meneghetti, la cui straordinaria abilità ridà vita e splendore agli arredi antichi, dove ci aspetterà anche una degustazione di pasticceria artigianale. Si risale Corso Palladio alla scoperta delle meraviglie architettoniche senza tempo che abbelliscono Vicenza passando per Contrà Santa Corona.

Il tour terminerà con la visita alla bottega di Edoardo Maria Maggiolo le cui mani sapienti creano oggetti unici e raffinati con i materiali di tutti i giorni.

QUANDO E DOVE

Sabato 13 aprile

Ore 10.00 – 12.00

Vicenza

Quota partecipazione: € 16,00 a persona.

Punto di ritrovo: Palazzo Chiericati – Piazza Matteotti, Vicenza (VI)

Link all'evento ed alle prenotazioni: https://www.viart.it/.../vicenza-portoni-e-palazzi-segreti/