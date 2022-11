Sabato 19 Novembre dalle 16 porte aperte a Casa Bakhita, il centro di accoglienza in centro a Schio, in Vicolo L. Maddalena.



Vi aspettano per una castagnata accompagnata dalla presentazione del libro “Countin’ the blues – donne indomite” con l’autrice Elisa De Munari, aka “Elli de Mon”. Il racconto della storia delle donne del Blues all’inizio del XX secolo, Ma Rainey (autrice del brano che dà il titolo al libro), Bessie Smith, Alberta Hunter, Memphis Minnie: storie di rivincite, riscatto, ribellione al sistema attraverso la grande musica, che per queste donne è diventata lo strumento di riscossa.



L’entrata è libera e, per chi vorrà supportarci, è possibile portare lenzuola singole e asciugamani da donare al centro di accoglienza.



In caso di maltempo l’evento sarà annullato.



E’ GRADITA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE NEL NOSTRO SITO