Pòppalan: Mercato dei Fiori, delle erbe e dei prodotti naturali, scambio sementi

L'Associazione Opfel on Pira ( Pomo e Pero ) e il Comune di Lusiana Conco organizzano "Pòppalan" dal Cimbro "sbocciare": Scambio Sementi, Mercato dei Fiori, delle Erbe e dei Prodotti Naturali

DOMENICA 7 MAGGIO 2023

· MENÙ A TEMA piatti a base di erbe selvatiche nei ristoranti

· MERCATO: scambio sementi, fiori, meli e peri di antiche varietà, aromatiche, officinali, erbe dell’altopiano, lavanda, prodotti naturali.

Non mancate questa occasione per fare acquisti di piante, fiori, erbe officinali, prodotti naturali, miele di montagna, tisane, succhi, cosmesi naturale, prodotti a Km.0, pasta, pane e specialità di grani antichi, gelato naturale e molto altro, per gustare specialità a base di erbette e per scambiare sementi rare e antiche!

· PASSEGGIATE guidate nel territorio tra prati e valli

Escursione guidata lungo i sentieri alla scoperta dei nostri territori e di alcune erbe spontanee con ritrovo a Rubbio, davanti al Ristorante Milleluci alle ore 9.00. Al termine dell’uscita si potrà scegliere fra un pranzo al Ristorante Milleluci o un picnic a tema.

Prenotazione anticipata obbligatoria al numero 333 2621925

Escursione guidata alla Valle dei Mulini di Lusiana con accesso alle macchine idrauliche a cura del Museo Diffuso con ritrovo a Valle si Sopra alle ore 9.00. Prenotazione obbligatoria entro il 5 maggio al 333 2339600

· LABORATORIO e letture a tema per bambini

*Evento speciale*

Alle ore 16 presso la Sala Consigliare del Museo Palazzon

LO STRANO CASO DI UN ERBARIO BROCCHI RITROVATO A LUSIANA CONCO (E L'ALLIEVO PAROLINI)

Relatore Giuseppe Busnardo

Nell'estate del 2000 nella casa Fincati di S.Caterina di Lusiana venne trovato casualmente un erbario sconosciuto e misterioso, senza firme o tracce di chi ne fosse l'autore. Unici segni distintivi erano le date nel frontespizio della cartella (1808-1814) e il richiamo ad alcuni luoghi di raccolta delle erbe essiccate (Vette Feltrine, Pian Fedaia in Marmolada, Montalon e altri luoghi mitici per quei tempi). Chi ne sarà stato l'autore, certo un vero pioniere della botanica esplorativa? L'erbario venne consegnato al relatore perché venisse studiato. In questo incontro verrà raccontata questa insolita vicenda e verrà spiegato con quali strategie investigative (comprese perizie calligrafiche) sia stato possibile attribuire questa piccola raccolta a Giambattista Brocchi. Verrà anche raccontato come la passione per la storia naturale e per il conseguente collezionismo siano state trasmesse all’”allievo” Alberto Parolini.