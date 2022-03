All'interno della rassegna "MEDITAZIONI MUSICALI di S. NICOLA - STAGIONE I", l'Istituto Diocesano di Musica Sacra e liturgica di Vicenza, in collaborazione con MUSA Arte e Spettacolo, è lieta di presentarvi l'oratorio sacro "PONZIO PILATO il dilemma eterno". Una ricostruzione storica e musicale dell'anno 33 d. C.. le cui atmosfere antiche saranno rievocate grazie ai costumi dei personaggi e al pathos dei dialoghi tra il prefetto romano Ponzio Pilato, il sacerdote Caifa e la schiava Licia. Per alcuni di loro è l'alba di una di una nuova religione, per altri l'ennesima minaccia ideologica che mina le basi del fragile ordine costituito. Ciascuno dei personaggi darà al "dilemma eterno", ovvero alla capacità di dirimere il "bene dal male" una propria risoluzione apparentemente definitiva. Ma qual'è la verità? e a quale prezzo la si può raggiungere?

Ciascuno di noi è chiamato a porsi questa domanda, ben consapevoli che i ragionamenti sommari hanno spesso conseguenze inaspettate.

Intermezzi corali di P. da Palestrina, T. Louis de Victoria, e altri brani per coro a quattro voci a cappella.

Sabato 9 aprile ore 18:00 e 20.45.



Interpreti:

Edoardo Billato

Alberto Trevisan

Isabella Parodi



Coro:

Sara Zamberlan - Soprano

Silvia Cariolato - Mezzo Soprano

Alessandro Brunelli - Tenore

Mauro Miazzolo - Basso



Direzione Musicale: M.o. Alessandro Brunelli

Drammaturgia e Regia Teatrale: Edoardo Billato



Prenotazione obbligatoria tramite telefonata o messaggio al numero 3470090600.



Ingresso con offerta responsabile



Produzione: MU.S.A Arte e Spettacolo - E. Billato