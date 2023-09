Pomo Pero a Lusiana: mostra, mercato, frittelle di mele

Indirizzo non disponibile

Arriva la XXIV Edizione di Pomo Pero a Lusiana, che si terrà Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre 2023. Questa manifestazione vi attende con la sua mostra di antiche varietà di mele e pere, arricchita dal mercatino di prodotti tipici. Non mancheranno gli stand enogastronomici e una serie di eventi, spettacoli e laboratori per bambini. Domenica 7 Maggio 2023, ci sarà il Libero Scambio Sementi, un Mercato di Fiori, delle Erbe e dei Prodotti Naturali dell’Altopiano dei Sette Comuni e della Pedemontana Veneta. Un’occasione imperdibile per scoprire e apprezzare le ricchezze del nostro territorio.

POMO PERO 2023 - PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

VENERDI’ 6 OTTOBRE

ore 20.30 - SALA CONSILIARE PALAZZON - LUSIANA

Proiezione del Film Documentario “Contadini di montagna”. Intervengono il Dottore Forestale Franco Chemello e il Regista Michele Trentini

SABATO 7 OTTOBRE 2023

dalle 9.00 alle 18.00 - CORSO ROMA e PIAZZALE CINEMA COMUNALE - LUSIANA

Mercatino di Prodotti Tipici locali, mele e alberi di varietà antiche, patate di Lusiana e di Rotzo, miele dei Sette Comuni, formaggi di malga dell’Altopiano, frutta e verdura di montagna, cosmetici e tisane alle erbe officinali di montagna, confetture e conserve artigianali, birra artigianale di montagna, vino delle colline pedemontane, succo di mela di antiche varietà e altri prodotti locali, esposizioni e info point di Scuole e Istituti Professionali

dalle 9.00 alle 18.00 - CASA DEL SEGRETARIO - LUSIANA

Mostra di antiche varietà di mele e pere di Lusiana e dintorni allestita in collaborazione con gli studenti di Lusiana dell’Istituto Agrario Aulo Ceccato di Thiene e dell’IPSIA Mario Rigoni Stern di Asiago

dalle 9:00 alle 18:00 - PIAZZETTA MARCHI - LUSIANA

Frittelle di Mele nostrane e Succo di Antiche Varietà di Mele locali a cura dell’Associazione Opfel on Pira

Ore 9:00 - SALA CONSILIARE PALAZZON - LUSIANA

Convegno “Viticultura e Olivocultura di montagna: esperienze e prospettive future”

Relatore: Innocente Dalla Valle, enologo e titolare Azienda agricola Cà Biasi della doc di Breganze

Intervengono:

Daniele Filippin, Azienda agricola “Sieman” Villaga Colli Berici

Andrea Paganin, Società Agricola “Anna Costa”- Vigneto e cantina a Rotzo

Valeria Girardi e Luca Pison, giovani viticoltori di montagna a Lusiana Conco

Moderatore: Antonio Cantele, erborista

alle 11:30 - PIAZZALE CINEMA COMUNALE - LUSIANA

Inaugurazione e apertura ufficiale della “XXIV^ Mostra di antiche varietà di mele e pere” con il Corpo Bandistico A. Ronzani di Lusiana e rinfresco dell’Istituto Alberghiero di Asiago

dalle 14:00 - VAL FONTANA - LUSIANA (Ritrovo)

Passeggiata “Alla scoperta dei nostri pomari e perari secolari, tra gli Antichi Alberi Patriarchi” a cura dell’Associazione Opfel on Pira e accompagnati dalla guida turistica Emanuele Pernechele.

Durata 3h ca. - Ai partecipanti si chiede di vestirsi in modo adeguato al clima autunnale collinare (scarponcini, impermeabile, borraccia d’acqua etc..). In caso di maltempo la passeggiata verrà annullata dandone comunicazione il giorno stesso sui profili social del Pomo Pero

dalle 14:00 alle 18:00 - PIAZZALE CINEMA COMUNALE - LUSIANA

Marroni nostrani a cura dell’Associazione Opfel on Pira in collaborazione con il Gruppo Alpini G. Cantele di Lusiana

dalle 15:00 alle 17:00 - TERRAZZA COMUNALE - LUSIANA

Laboratori “Crea il tuo riccio” per bambini dai 4 anni e “Crea la tua zucca” per bambini dagli 8 anni, prenotazione entro martedì 3 ottobre all’ufficio cultura e turismo al numero 0424/406743

dalle 16.30 alle 18.00 - PIAZZA IV NOVEMBRE - LUSIANA

“Le più belle canzoni italiane dagli anni ’30 agli anni ‘60” con il gruppo “Ketalipà” – pianista: Mauro Dalla Massara, percussioni: Enrico Cenci

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

dalle 9.00 alle 18.00 - CORSO ROMA e PIAZZALE CINEMA COMUNALE - LUSIANA

Mercatino di Prodotti Tipici locali, mele e alberi di varietà antiche, patate di Lusiana e di Rotzo, miele dei Sette Comuni, formaggi di malga dell’Altopiano, frutta e verdura di montagna, cosmetici e tisane alle erbe officinali di montagna, confetture e conserve artigianali, birra artigianale di montagna, vino delle colline pedemontane, succo di mela di antiche varietà e altri prodotti locali, esposizioni e info point di Scuole e Istituti Professionali

dalle 9.00 alle 18.00 - CASA DEL SEGRETARIO - LUSIANA

Mostra di antiche varietà di mele e pere di Lusiana e dintorni allestita in collaborazione con gli studenti di Lusiana dell’Istituto Agrario Aulo Ceccato di Thiene e dell’IPSIA Mario Rigoni Stern di Asiago

dalle 9:00 alle 18:00 - PIAZZETTA MARCHI - LUSIANA

Frittelle di Mele nostrane e Succo di Antiche Varietà di Mele locali a cura dell’Associazione Opfel on Pira

dalle 9:00 alle 18:00 – AREA AFFIANCO ALLA CHIESA DI S. GIACOMO - LUSIANA

Piccolo mercatino di Oggettistica & Hobbistica con esposizioni artigianali

dalle 9:00 alle 18:00 - PIAZZETTA MARCHI - LUSIANA

Frittelle di Mele nostrane e Succo di Antiche Varietà di Mele locali a cura dell’Associazione Opfel on Pira

ore 9:00 – DA CONFERMARE - LUSIANA (Ritrovo)

Camminata Consapevole e Yoga tra Pomi e Peri a cura di ASD CHORUS condotta da Valeria Stringa, insegnante di Yoga ed esperta in Bagno di Foresta - quota di partecipazione € 25,00 – info, dettagli e prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di sabato 7 ottobre al numero 3935608113.

dalle 9.00 alle 18.00 - PIAZZA IV NOVEMBRE - LUSIANA

Mostre fotografiche “40 anni sui pedali” a cura del Gruppo Ciclistico Frezza Arredamenti di Lusiana e “Luci dell’Altopiano” a cura di Gigi Abriani

dalle 9:00 alle 18:00 - TERRAZZA COMUNALE - LUSIANA

“I giochi in legno per grandi e piccini” a cura di Matteo Storti

dalle 10:00 alle 12:00 - PIAZZA IV NOVEMBRE - LUSIANA (fronte municipio)

Street music - esibizione dei giovani musicisti di Lusiana Conco membri del Gruppo Giovani Musicisti Altopianesi

dalle 14:00 alle 18:00 - PIAZZALE CINEMA COMUNALE - LUSIANA

Marroni nostrani a cura dell’Associazione Opfel on Pira in collaborazione con il Gruppo Alpini G. Cantele di Lusiana

dalle 14:30 - PIAZZA IV NOVEMBRE e lungo le VIE DEL CENTRO - LUSIANA

“Le avventure dei Giullastri” – spettacolo di giocolerie e magie ispirate a fatti realmente accaduti nell’improbabile paese di fantasia

dalle 15:00 alle 18:00 - PIAZZA IV NOVEMBRE - LUSIANA

Dimostrazione di antichi lavori e intreccio della paglia a cura del Museo Diffuso di Lusiana

alle 15:00 - MALGA CAMPOROSSIGNOLO - LUSIANA (ritrovo)

Camminata storica “1918 – Francesi a Camporossignolo” a cura del Museo Diffuso di Lusiana – quota di partecipazione € 10,00 - prenotazione entro sabato 7 ottobre al numero 0424/407260 – 333/2339600 mail informazioni@museodilusiana.it

dalle 15:30 - PIAZZA IV NOVEMBRE - LUSIANA

Live Music con “The Irish Gang” – musica folk irlandese tradizionale e moderna

APERTURE MUSEI

Museo Palazzon - Tradizioni della gente di Lusiana - Lusiana

sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Villaggio Preistorico - Monte Corgnon - Lusiana

sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Museo Ambiente Alpino - Casa del Segretario - Lusiana

sabato 7 ottobre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 17

domenica 8 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Pomo Pero è un evento dedicato a promuovere la sostenibilità economica e sociale del territorio, la cultura delle genti, le produzioni e il buon cibo locali. Una vera celebrazione della tradizione e dell’innovazione.