Polvere di stelle al Monte Longara, ciaspolata guidata panoramica

I caldi colori del tramonto illumineranno la salita al monte Longara da cui è possibile godere di panorami di rara bellezza. Procediamo poi nel bosco, dove i suoni e la magica atmosfera del cielo stellato avvolge e ci fa sognare.

Un’esperienza che regala emozioni indimenticabili e che permette di conoscere la natura e la storia di questi luoghi.

La guida vi saprà inoltre intrattenere con tante curiosità mitologiche e scientifiche sulla volta celeste.

Sabato 21 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 20.30

Ciaspolata guidata panoramica sotto le stelle con Asiago Guide

META: Monte Longara - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

RITROVO: alle 17.30 alla Terrazza della Baita Sport & Gourmet di Le Melette - Località Busa Fonda, Gallio VI

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello, non presenta particolari difficoltà tecniche e non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, la lunghezza non supera i 7 km.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, torcia frontale possibilmente con luce rossa fissa.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.



INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

Nel caso in cui non ci fosse abbastanza neve, si procederà a piedi senza ausilio di ciaspole.

La prenotazione è obbligatoria.