Polvere di stelle ai Campi del Mandriolo, escursione in notturna

Un percorso tra i pascoli conduce ad una delle conche più belle delle nostre Alpi: i campi di Mandriolo, sopra la zona dei Larici-Val Formica.

L’Altopiano offre uno dei cieli più belli d’Italia e la guida, appassionato Astrofilo, vi saprà intrattenere con tante curiosità sulla volta celeste!

Camminare sotto le stelle per scorgere con un po’ di fortuna la Via Lattea in tutta la sua bellezza, osservare al buio i profili delle montagne e il portamento degli abeti e dei larici delle nostre foreste,farsi avvolgere dall’inebriante profumo dei pascoli montani con la calma e la piacevolezza del camminare.

Sabato 30 Luglio 2022 dalle 20.30 alle 23.00

Passeggiata guidata con Astrofilo

META: Campi del Mandriolo - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 350 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, pila frontale.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 20.30 Parcheggio del Rifugio Val Formica. https://goo.gl/maps/VfiJEquP3mjvM1UQ7

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com