Polifonie: musica in distilleria Poli

“POLIFONIE” è una serata di musica tra alambicchi e barrique alle Distillerie Poli. Vi invitiamo a vivere un’esperienza multi-sensoriale fra i saperi e i sapori della grappa, in un connubio emozionante di note e degustazioni, con la partecipazione straordinaria della Blubordò Vocal Ensemble.

Un evento “after dinner” in cui, nella prima parte della serata, i partecipanti visiteranno il Museo della grappa Poli in un percorso a tappe, condito da degustazioni e intrattenimenti musicali, per conoscere da vicino i processi della distillazione artigianale. Non mancherà il rito del “rasentìn” con la degustazione di grappe in abbinamento al caffè.

Nella seconda parte, ci si accomoda nella sala concerto tra le bottaie della distilleria, per assistere ad uno show polifonico e musicale a cura della Blubordò Vocal Ensemble. L’evento terminerà alle ore 23.30.

POLIFONIE | MUSICA IN DISTILLERIA

Venerdì 3 dicembre 2021, ore 20.30 | € 25,00 per persona

NOTA BENE: la visita iniziale al Museo della Grappa avverrà a gruppi. In fase di registrazione, i partecipanti sono invitati a scegliere l’orario di visita più congeniale tra i 3 orari proposti: alle 20.15, alle 20.30 oppure alle 20.45.

CARATTERISTICHE

Il numero massimo consentito è pari a 120 partecipanti – verrà quindi data priorità in base alla data di iscrizione.

L’ingresso all’evento avverrà dal punto vendita delle Distillerie Poli a Schiavon | VI.

La partecipazione è subordinata al possesso del Green Pass per ogni persona iscritta: in fase di accreditamento, ad inizio serata, verranno svolte le necessarie operazioni di verifica.

L’organizzazione rispetta attentamente le normative anti-Covid.

La quota di iscrizione comprende la partecipazione all’evento come indicato in “descrizione” e la quota assicurativa. Sono esclusi acquisti, extra di carattere generale o altro.