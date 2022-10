Polenta dura e formaggio stagionato, reading a Forte Corbin da Mario Rigoni Stern

A Forte Corbin sabato 15 ottobre 2022 alle ore 16,30 si terrà un reading teatrale ispirato a Mario Rigoni Stern, arricchito da un percorso sonoro che darà “voce” al suggestivo Forte Corbin.

Il Reading

Un legame strettissimo, quasi simbiotico, lega Mario Rigoni Stern ai suoi boschi e per noi è stata una piacevolissima scoperta trovare tanta poesia e scrittura nobile tra le pagine di alcune dei suoi ultimi libri. Abbiamo così scelto di allontanarci per un po’ dai racconti di guerra del vecchio sergente per addentrarci con lui nella natura, tra le stagioni. Che poi la guerra rispunta sempre fuori tra le pieghe della memoria, perché impronta indelebile che ha segnato l’autore e tutta la generazione di ragazzi dall’Altopiano.

Lo spettacolo è arricchito da un percorso sonoro che darà “voce” al Forte Corbin, una delle fortezze che costituirono la linea difensiva italiana sulle Prealpi Vicentine durante la Prima Guerra Mondiale.

Forte Corbin

Località Corbin, Treschè Conca di Roana (VI)

Sabato 15 ottobre ore 16:30

In caso di maltempo: recupero domenica 16/10 alle 16:30

Biglietto d'ingresso unico 5€.

Il biglietto permette l'accesso allo spettacolo teatrale e al Museo Storico di Punta Corbin che sarà possibile visitare.