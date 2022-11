Poetry Vicenza, Festival di poesia contemporanea e musica dal 23 novembre al 13 dicembre: il mare, il viaggio, la deriva.

Alcuni viaggi storici, come quelli di Colombo, Vasco da Gama, Vespucci o Magellano, hanno cambiato la visione e le geografie del mondo. Non hanno soltanto sfidato la vastità e la misteriosità del mare, ma hanno anche rappresentato un incontro tra popoli e culture diversi tra loro. Comunque lo si legga, il mare, da sempre, è stato crocevia di speranze e approdi verso nuovi orizzonti, ma anche di tragedie inaudite.

Nell’ambito dell’edizione di Poetry Vicenza 2022 dedicata al tema “Il mare, il viaggio, la deriva”, varie voci poetiche dall’Italia e dall’estero. In parte per ripercorrere le rotte di Magellano (e Pigafetta), e in parte per dar voce a coloro che Magellano e Pigafetta hanno incontrato lungo la loro navigazione, Poetry Vicenza 2022 vuole mettere in gioco voci “altre”, dall’Argentina, le Filippine, la Cina, il Sudafrica, anche passando per le musiche tipiche e folcloriche di Spagna, Portogallo, Capo Verde e Brasile. Quelle voci provenienti dai luoghi toccati da quella storica avventura per mare, aiutano a puntare gli occhi non solo sulla difficoltà della navigazione, sul mistero e l’insondabile sfuggevolezza degli Oceani, o sul coraggio d’intrepidi protagonisti, ma anche sulle rotte che sono poi state battute dalle più recenti emigrazioni europee verso il Nuovo Mondo o, al contrario, sono state percorse all’indietro da popoli e individui per la loro personale “riconquista”, o per un approdo finale nello spazio europeo. Ci aiuteranno in questo la poesia e la voce di Giuseppe Conte e Gianni D’Elia, due poeti ormai “storici” della nostra contemporaneità, scrittori che hanno dedicato più d’un libro al mare e al suo mistero/tragedia.

PROGRAMMA POETRY VICENZA 2022

Festival di poesia contemporanea e musica: Il mare, il viaggio, la deriva 14 novembre-13 dicembre 2022

14 novembre (Palazzo Trissino, sala Stucchi, ore 11.00-13.00) – Presentazione ufficiale del festival. Le isole sconosciute: una lettura di Michele Silvestrin per José Saramago (1922-2010).

19 novembre (Spazio Der Ruf, ore 17.00 | Spazio 6, ore 18.00). Due mostre per la poesia: Bruno Ceccobelli e Maurizio Gabbana.

24 novembre (Gallerie d’Italia - Vicenza, ore 18.00) Giuseppe Conte e Paolo Birro (pianoforte).

25 novembre (Gallerie d’Italia - Vicenza, ore 18.00) Rafael Soler (Spagna) ed Elisa Ridolfi Trio.

26 novembre (Gallerie d’Italia - Vicenza, ore 18.00) Daniel Calabrese (Argentina) con video letture di: Gémino H. Abad (Filippine), Yin Xiaoyuan (Cina) e Lynthia Julius (Sudafrica). Presenta A. Gazzoni. Musiche di Ilaria Fantin (arciliuto) & Hersi MATMUJA (voce). Voce recitante: Antonino Varvarà.

27 novembre (Palazzo Chiericati, ore 18.00) Gianni D’Elia. Una conversazione con M. Fazzini e una lettura poetica.

30 novembre (Galla-Libraccio, ore 18.00) 1922: La Terra desolata di T.S. Eliot. Trad. Elio Chinol. Presenta R. Pretto.

1 dicembre (Palazzo Chiericati, ore 18.00) Roberto Nassi/Roberto Dedenaro/Davide Brullo/Andrea Molesini. Una lettura a 4 voci con musiche di Victor Valisena (chitarra).

2 dicembre (Teatro Spazio Bixio, ore 20.30) Jack Kerouac (1922-1969): On the Road Forever. Letture di Piergiorgio Piccoli.

3 dicembre (Galla-Libraccio, ore 11.00) Giorgio Manacorda e Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Una lettura e una conversazione con Marco Fazzini e Bruna D’Ettorre.

3 dicembre (Gallerie d’Italia - Vicenza, ore 18.00) Giovanni Ceccarelli & Daniele Di Bonaventura: Musiche per “Mare calmo”

4 dicembre (Spazio Der Ruf, ore 17.00) Andrea Ponso. Gli angeli e la poesia: una lezione per il finissage della mostra di Bruno Ceccobelli.

4 dicembre (Galla-Libraccio, ore 18.00) 1922: L’Ulisse di Joyce. Presenta Francesca Romana Paci.

13 dicembre (Spazio 6, ore 20,30) Maurizio Gabbana: una lezione sulla fotografia. Letture per Vittoria Colonna, Alda Merini e Francesca Serragnoli.

Gli eventi sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Gallerie d’Italia – Vicenza numero verde 800.167619, vicenza@gallerieditalia.com

Associazione TheArtsBox. 339.5709671, info@theartsbox.com