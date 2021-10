«La poesia è la pelle del poeta» Alda Merini. Ritorna la rassegna "Poeti al Porto, incontri con poeti contemporanei" giunta alla terza edizione.

Da ottobre a novembre, Porto Burci ospiterà cinque incontri con poetesse e poeti della scena contemporanea vicentina e nazionale e per dimostrare l’energia che la parola poetica trattiene e la forza con cui, ancora oggi, la poesia permea le menti e i cuori.

// OTTOBRE//

ven 22 ottobre | h 18:30

??????? ???? ?????, poetessa, fotografa, artista. Ha pubblicato: Dio Il Macedone (ed. Lietocolle 2009), Il Compito (ed. Niebo, 2008), Lluvia (ed. Lietocolle 2006), Il Sangue Trattenere (ed. telier 2003), Calco Dei Tuoi Arti (Lietocolle, 2002). Leggerà i suoi testi accompagnata dal poeta ed esperto di poesia contemporanea Stefano Guglielmin.

dom 24 ottobre| h 17:00

??????? ???????, poetessa di origini abruzzesi, vive tra la Lombardia e l'Abruzzo. Seconda classificata al 22° Premio Nazionale di Poesia inedita “Ossi di Seppia”. L’abito della Felicità (LietoColle 2016) è il suo libro d’esordio. Modera l’incontro Martina Corbetti educatrice e insegnante.

ven 29 ottobre| h 18:30

???????? ?????? ??????, poetessa, ha studiato filosofia, in particolare fenomenologia. Nel 2018 vince il Premio Murazzi di Torino sezione poesia inedita e menzioni di merito da cui ottiene pubblicazioni sparse sezione Poesia inedita, il Premio Quasimodo per l’Antologia di poeti 2020 e ha pubblicato una selezione di quattro poesie sulla rivista letteraria “ClanDestino”. A fianco a lei, leggerà le sue poesie la scrittrice Sebastiana Savoca.

h 20:00

?????? ??????, artista, fondatore dell'associazione culturale patavina “Andromeda M31”. La poesia è sempre stata un mezzo fondamentale per trasmettere la propria espressività. Elisa Marini, figura generatrice di Andrea, nonché compositrice e musicologa, accompagnerà la performance, con i suoni del suo sintetizzatore Yamaha DX7.

sab 30 ottobre| h 17:00

????????? ????????, ha lavorato come ricercatrice in storia e folklore presso l’Università dell’Hertfordshire (UK); ha svolto svariati lavori in Italia e all’estero. Cura laboratori di poesia e tarocchi e racconta fiabe a bambini di ogni età. È redattrice di Nazione Indiana. Insegna storia rinascimentale e delle religioni presso alcuni istituti americani di Firenze. Francesca dialogherà con con Giada Camerra, esperta in traduzione e letteratura comparata.

// NOVEMBRE//

ven 12 novembre| h 18:30

?????????? ??????, insegnante e appassionata di lingua italiana e alle sue molteplici manifestazioni, dalla poesia alla prosa. Forte è anche la sua passione per la scrittura: recentemente ha pubblicato il suo libro di poesie “Senza grammatica”. Dialogherà con lei l’attrice Martina Pittarello.

Gli incontri sono ad ingresso libero, ma i posti sono limitati. Puoi scegliere uno, due o tutti gli incontri. Per prenotarti al seguente link: https://forms.gle/9EVqhFAs8xx3aAmMA

Se le temperature saranno proibitive, gli eventi si svolgeranno negli spazi interni del centro culturale.

Come da normative vigenti la partecipazione sarà riservata ai possessori di green pass.

Per tutta la durata dell’evento sarà aperto il Circolo Cosmos - Porto Burci (consumazione riservata ai soci Arci). È possibile tesserarsi la sera stessa.

