Poemusia: poesia e musica di Edoardo Gallo e Giuseppe Laudanna

Giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 20.30, Spazio Rizzato, il progetto culturale di Ottica Rizzato, ha il piacere di ospitare a Marano Vicentino il pluripremiato poeta vicentino Edoardo Gallo e il compositore partenopeo Giuseppe Laudanna, per il loro nuovo spettacolo POEMUSIA: un’unione tra Poesia e Musica, un neologismo per contenere l'emozione di queste due arti in un'unica parola. E di più ancora PoeMusia è una Musa che tenta di rappresentare l'ideale supremo dell'arte in un momento storico dove la parola "perduti" è sinonimo di "umanità" e dove "ritrovati" deve essere l'obiettivo comune di tutti per ritrovare quel senso di comunione, di bellezza e di amore senza il quale non possiamo vivere.

PoeMusia pone il suo primo seme da un'intuizione di Gallo e Laudanna per il bisogno e la volontà di esprimere la forza emotiva della Poesia dell'uno attraverso la tenace empatia della Musica dell'altro:

reciprocamente, scambievolmente. Poesia e Musica, complici dentro un riverbero nella prima luce del mattino che riflette i colori del cosmo in una pozza d'acqua e dalla pozza ritornano al cosmo carichi di tutta la necessaria umanità che desideriamo.

Ed ecco che dall'emozione della Poesia nasce la prima nota e poi lo spartito e poi una Musica "cantata" dalla Poesia, non un accompagnamento improvvisato ma una struttura artistica che porta la Musica a valorizzare le parole e la Poesia a valorizzare le note in completa fusione, in un amplesso artistico dal quale nasce questo straordinario spettacolo.



Il concerto, ad ingresso gratuito, è patrocinato dal Comune di Marano Vicentino.



Si consiglia la prenotazione scrivendo a spaziorizzato@gmail.com



Spazio Rizzato è accessibile dall'ingresso principale di OTTICA RIZZATO in Piazza Silva, 65 a Marano Vicentino.



info_0445 623323 / spaziorizzato@gmail.com