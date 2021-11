Poemusia: Edoardo Gallo e Giuseppe Laudanna

Giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 20.30, Spazio Rizzato, il progetto culturale di Ottica Rizzato, ha il piacere di ospitare a Marano Vicentino il pluripremiato poeta vicentino Edoardo Gallo e il compositore partenopeo Giuseppe Laudanna, per il loro nuovo spettacolo POEMUSIA: un’unione tra Poesia e Musica, un neologismo per contenere l'emozione di queste due arti in un'unica parola. E di più ancora PoeMusia è una Musa che tenta di rappresentare l'ideale supremo dell'arte in un momento storico dove la parola "perduti" è sinonimo di "umanità" e dove "ritrovati" deve essere l'obiettivo comune di tutti per ritrovare quel senso di comunione, di bellezza e di amore senza il quale non possiamo vivere.

PoeMusia pone il suo primo seme da un'intuizione di Gallo e Laudanna per il bisogno e la volontà di esprimere la forza emotiva della Poesia dell'uno attraverso la tenace empatia della Musica dell'altro:

reciprocamente, scambievolmente. Poesia e Musica, complici dentro un riverbero nella prima luce del mattino che riflette i colori del cosmo in una pozza d'acqua e dalla pozza ritornano al cosmo carichi di tutta la necessaria umanità che desideriamo.

Ed ecco che dall'emozione della Poesia nasce la prima nota e poi lo spartito e poi una Musica "cantata" dalla Poesia, non un accompagnamento improvvisato ma una struttura artistica che porta la Musica a valorizzare le parole e la Poesia a valorizzare le note in completa fusione, in un amplesso artistico dal quale nasce questo straordinario spettacolo.

Durante la serata verrà inoltre presentata l’ultima raccolta di poesie di Edoardo Gallo intitolata “La Verità è un Bambino dagli Occhi Grandi”, edita da Liberodiscrivere e verrà proiettato in prima assoluta italiana il progetto artistico “Mediterraneo”, della mostra virtuale “Mediterranean Anatomy” a cura di Sotirios Papadopoulos, patrocinata dall'Ambasciata Italiana in Grecia.



INFORMAZIONI

L’evento è accessibile dall’ingresso principale di Ottica Rizzato in Piazza Silva, 65 – Marano Vicentino (Vicenza)



POSTI SONO LIMITATI – Si prega di prenotare l’ingresso a spaziorizzato@gmail.com



INGRESSO CON GREEN PASS E MASCHERINA



Con il patrocinio del Comune Di Marano Vicentino