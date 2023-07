Play bach divertissement / prelude / night wolves

Una serata interamente dedicata alla danza mercoledì 12 luglio alle ore 21.15 per la rassegna estiva TEATRO & DANZA del Castello di Romeo a Montecchio Maggiore. Nell’ambito di Visioni di Danza - direzione artistica di Luciano Padovani - andranno in scena PLAY_BACH divertissement del Balletto Teatro di Torino, un processo di analisi emotiva su ciò che le sfumature della musica di Bach suggeriscono ai danzatori; PRELUDE di Naturalis Labor, che analizza attraverso il movimento il rapporto amoroso tra il Fauno e le Ninfe sulla musica di Claude Debussy; NIGHT WOLVES di Naturalis Labor, in cui la compagnia indaga il nostro essere animali in un gioco di ruoli collegati, richiami e riflessi.

Info su www.myarteven.it - Foto di Riccardo Panozzo