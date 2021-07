Planet ocean: viaggio musicale con Valerio Corzani

Incanto ed inquietudine convivono nel documentario con cui Yann Arthus-Bertrand e da Michael Pitiot raccontano la vita fuori e dentro l’acqua.

Tutti sanno, ma tendono a dimenticare, che condividiamo il mondo, e che buona parte di esso è mondo blu, liquido, sommerso. Gli oceani sono così immensi da aver forgiato in noi l’idea che siano infiniti, ma tutto sul pianeta ha una capacità limitata che noi dobbiamo imparare a gestire. Da una parte la bellezza del mondo sommerso e il dinamismo affascinante di tutto ciò che vi naviga sopra, dall’altra i pericoli dello sfruttamento ittico intensivo, dell’inquinamento industriale delle acque, dell’estinzione di molte specie.

Interiors – Valerio Corzani ed Erica Scherl – rivisitano con il suono le immagini di Planet Ocean, unendo elettronico e analogico cavalcando il ritmo senza mai abusarne, mettendo in moto un tracciato pieno di fibrillazioni e sorprese. Un viaggio musicale che si presenta davvero onirico e “stupefacente”. Corrispondenze d’amorosi sensi, strategie dei sentimenti, ipotesi di corteggiamenti tra coppie di elementi mai scontate: il violino e il basso, il legno e il magnete, le frequenze e i chip, le immagini e i suoni, i cerchi ritmici e le fughe solistiche…Arredamenti sonori per ambienti che fluttuano e si trasformano.



L’incontro si inserisce nella rassegna “Porto Burci inONDA” ed è organizzato in collaborazione con Legambiente Vicenza APS.

Info: www.radiozappa.org/porto-burci-inonda-2021/ - radiozappa.vi@gmail.com



Ingresso libero, posti limitati. Consigliata la prenotazione: https://forms.gle/T9LwWBy8akjbSwEQARiservato ai tesserati ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento)

