Pizza Festival con i maestri pizzaioli

L'originale Pizza Festival di Vicenza sarà una vera e propria festa della pizza preparate in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla pugliese, alla piu sottile Toscana, alla focaccia ligure.

Dieci forni, sempre accesi, 30 pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti da venerdi 6 a domenica 8 agosto 2021 in Campo Marzo (ingresso da Viale Dalmazia), da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in piazza la bonta e la genuinita della pizza.

BONTA' E TRADIZIONE

In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti, i più sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra i prodotti culinari. L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano fa parte del patrimonio culturale dell’Umanita e viene trasmesso di generazione in generazione, per questo la pizza è il cibo più amato nel mondo.

PIZZA FESTIVAL VICENZA I Migliori Pizzaioli d'Italia a Vicenza - 6/7/8 AGOSTO 2021

I Migliori Pizzaioli per conoscere ed apprezzare tutte le tipologie di pizza presenti in Italia.

ORARI & GIORNI DEL FESTIVAL

- Venerdì 6 Agosto stand aperti dalle 18:00 alle 00:00

- Sabato 7 Agosto stand aperti dalle 12:00 alle 00:00

- Domenica 8 Agosto stand aperti dalle 12:00 alle 00:00